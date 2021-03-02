Bozüyük’te öldürdü, Kütahya’da yakalandı

Türkiye’de kadına şiddet konusunda tartışmaların en üst seviyeye geldiği bu zamanda,ayrı bir tartışma konusu ise kadına gösterilen şiddetin medyada ki betimlenme biçimi. Kimi kişilerin bu konuda ki görüşü medyada gösterilmesi gerektiğinden, kimisine göreyse bunlar yanlış resmediliyor. ﻿