Bozulan maden sahalarına 10 milyon ağaç

Şaduman UNUTMAZ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nce (TKİ) madencilik faaliyetleri yürütülürken doğada bozulan alanlara son 20 yılda 10 milyon ağaç dikildi. Manisa Soma’daki Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’nce (ELİ) dikilen 2 milyon 431 bin 329 ağaç arasında bulunan 7 bin 700 adet zeytin ağacından ise yaklaşık 6 bin 500 litre zeytinyağı elde edildi.

TKİ, dekapaj ve üretim çalışmaları nedeniyle bozulan doğal yapının korunması, topoğrafyanın düzenlenmesi ve çevrenin eski haline getirilmesi amacıyla 1990’lı yılların sonlarından itibaren çevre şartlarına uygun kızılçam, akasya, fıstık çamı ve zeytin ağaçları dikmeye başladı. ‘Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması’ projesi kapsamında şimdiye kadar Kütahya, Manisa, Çanakkale, Muğla, Bursa, Konya’da yaklaşık 10 milyon ağaç dikildi.

BOZULAN ALANLAR ZEYTİNLİK OLDU

TKİ’ye bağlı Manisa Soma’da faaliyet gösteren ELİ tarafından 14 bin hektarlık alanda 2 milyon 431 bin 329 adet ağaç dikildi. Bunlar arasındaki 7 bin 700 adet zeytin ağacından ise üretim yapıldı. Zeytin ağaçlarından yıllara bağlı olarak ortalama 5 bin-6 bin 500 litre arasında zeytinyağı elde edildi. Üretilen zeytinyağının bir bölümü genel müdürlük ve işletmenin tanıtım faaliyetleri kapsamında misafirlere hediye edilirken, geri kalan kısmı ise kurum çalışanları için verilen yemeklerde, sosyal tesislerdeki lokal hizmetlerinde, eğitim ve dinlenme tesislerinde kullanılıyor.

‘MADENCİLERİN GELECEK NESİLLERE OLAN BİR BORCU’

TKİ Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, DHA’ya yaptığı açıklamada, projeye ilişkin detayları paylaştı. Erdoğan, ülkenin kömür ihtiyacını karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, “Ülkemizde ihtiyaç duyulan kömürün yaklaşık 20 milyon tonunu, hatta daha fazlasını kurumumuz üretiyor. Doğası gereği madencilik faaliyetlerini yürütürken, doğada bozulmalar olabiliyor. Bizler de bunun önlenmesi ve bertarafı için madencilik yaptığımız alanları daha sonra yeşillendiriyor, ağaç dikiyor, çevreye kazandırıyoruz. Aslında bu mevzuat gereği bir zorunluluk; ama zorunluluktan öte bütün madencilerin gelecek nesillere olan bir borcu. Bizler de bunun bilincinde kurum olarak madencilik yaptığımız bütün alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri yürütüyoruz” dedi.

‘FARKLI CİNSTE AĞAÇLAR DA DİKİYORUZ’

Erdoğan, madencilik yapılan alanların doğaya kazandırılması kapsamında ağaçlandırma faaliyetleri olduğunu hatırlatarak, “Farklı cinste ağaçlar da dikiyoruz. Hem çevreye kazandırmak hem de çevreyi daha da yeşillendirmek adına böyle faaliyetlerimiz var. Orman Genel Müdürlüğümüz ile işbirliği çerçevesinde onlardan aldığımız fidanları dikiyoruz. Çam ağalarının yanında meyve ağaçları da dikiyoruz. Ege Linyitleri işletmemizde kurumumuzun bünyesinde bulunan arazilere ve sahalarımıza diktiğimiz zeytinliklerimiz var. Onlar şimdi yetişti, zeytinyağı elde ediyoruz” diye konuştu.

’10 MİLYON FİDAN DİKTİK’

Erdoğan, madencilik faaliyetlerinin toplumda yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, “Doğayı tamamen tahrip ediyormuş gibi bir algı var; ama öyle değil. Madencilik hayatımızın olmazsa olmazı, önemli olan bunu çevreyle dost şekilde, çevreyi tahrip etmeden yapmamız. Bununla alakalı mevzuatta ilgili hükümler de var. Madencilik faaliyetleri yürüten bütün yatırımcılar, madencilik sona erdiği zaman o alanı doğaya kazandırıp teslim etmek zorunda. Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler kapsamında da ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Kurumumuzun 2019-2023 stratejik planında her yıl minimum 400 bin fidan dikilmesi hedefimiz var. Biz de bu hedef doğrultusunda farklı alanlara fidanlar dikiyoruz” dedi.

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