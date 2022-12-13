Bozdağ: Kılıçdaroğlu, randevu isteseydi verirdim

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ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanlığı’na yürümesiyle ilgili, “Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı’ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı, kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm” dedi.

Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekillerinin 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarıyla ilgili TBMM’den Adalet Bakanlığı’na yürümesine ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığı’na yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı’ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız” dedi.

‘ADALET YERİNİ BULACAKTIR’

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Adalet Bakanlığı’nın olan biten hakkında sessiz kalmadığını vurgulayan Bozdağ, “Ama belli ki Sayın Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım; çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır. Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat, ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır” ifadelerini kullandı.