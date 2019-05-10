Bozcaada Yerel Tatlar Festivali’ne İstanbul seçimi ertelemesi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, 23 Haziran’da yapılması planlanan Yerel Tatlar Festivali, aynı gün yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle ertelendi.

Çanakkale’nin Kuzey Ege’deki turizm cenneti Bozcaada’da, ilçe belediyesinin desteğiyle BOZTİD tarafından 23 Haziran’da yapılması planlanan Yerel Tatlar Festivali, aynı tarihte gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle bir hafta sonraya ertelendi.

Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, “Bozcaada Belediyesi tarafından desteklenen, BOZTİD tarafından düzenlenen Yerel Tatlar Festivali, seçimin yapılacağı hafta sonuna denk geliyordu. Misafir portföyümüzün büyük çoğunluğunun İstanbul’dan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin demokratik haklarını kullanabilmeleri adına bu etkinliğimizi bir hafta sonraya aldık” dedi.

BOZTİD Başkanı Ülke Diler de Bozcaadalılar olarak bu gibi konularda hassas davrandıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Adamıza daha çok İstanbul’dan turist geliyor. İnsanların demokratik olarak oylarını kullanmalarını istiyoruz. Üyelerimizden gelen talepte bu doğrultuda. Bozcaada Yerel Tatlar Festivali de seçim gününe denk geldiği için bir hafta sonraya erteledik. Herkesi oylarını kullandıktan sonra Bozcaada’ya bekleriz.”