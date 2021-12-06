Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal 

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-KUZEY Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarında tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada’dan 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe’den ise 15.00 ve 19.00’daki seferler ile Bozcaada’dan 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli’den 11.00, 15.00 ve 19.00’daki tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.

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