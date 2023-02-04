Bozcaada ve Gökçeada’ya 2 gün feribot seferi yok

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın ve 6 Şubat’ta yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’ndeki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

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