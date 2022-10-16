Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

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Serkan İLİK/BOZCAADA, (Çanakkale), (DHA)- BU yıl 9’uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nde (BIFED) ödüller sahiplerine verildi. 101 ülkeden başvuran 1000’in üzerinde belgesel arasından 14’ünün finale kaldığı festivalde, Fethi Kayaalp Büyük Ödülü’nü yönetmenliğini Meksikalı yönetmen Sergi Pedro Ros’un yaptığı artık topraklarına su gitmeyen Yaqui Kabilesi’nin direnişine odaklanan ‘Yo’eme Labirenti’ isimli belgesel aldı.

Bu yıl 101 ülkeden, 1000’i aşkın belgeselin başvurduğu ekolojik temalı belgesel festivalinde 14 belgeselin yarıştığı Ana Yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma Ödülü’nü ‘Yo’eme Labirenti’ filmi kazandı. İkincilik Ödülü olan Madam Melpho ödülünü ise Brezilya yapımı ‘Edna’ filmi kazandı. Jüri Özel Mansiyon ödülünü kazanan film ise Almanya ve Ekvador yapımı ‘Benim Bu Çalınmış Ülkem’ filmi oldu. Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü’nü ise Belçika, Portekiz, Macaristan, Brezilya ortak yapımı 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) kazandı. Ayrıca jüri, önceki senelerden farklı olarak bu sene öğrenci filmlerinden birine de mansiyon ödülü vermek istedi. Mansiyon ödülü Türkiye’den genç yönetmen Mustafa Aydın’ın Afganistan’dan Türkiye’ye 60 günde yürüyerek göç edenlerin hikayesini anlattığı Haymatlos (Stateless) belgeseline verildi. Toplam 4 kategoride 53 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde buluştu. Bozcaada’da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri gerçekleşti. Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler yapıldı ve film gösterimlerinin ardından adaya katılan yerli ve yabancı yönetmenler seyircilerin sorularını yanıtladı.

‘FİLMLERİMİZ BİRBİRİYLE KONUŞUYOR’

Törende konuşan Festival Yönetmeni Petra Holzer, “Senenin büyük bir kısmında ve son dört ay aralıksız çalışırken; son bir ay da tüm ekip son ayrıntıları hazırlarken sizleri görebiliyordum. Yorumlarınızla daha da güçlenen bir his bu; kameralarınızın arkasında, kurgu yaptığınız bilgisayarların arkasında sizleri görebildiğime inanıyorum. Galiba bu nedenle burada bir hayli mutlu insan oluyor. Seçtiğimiz filmler Andres’in de söylediği gibi birbiriyle konuşuyor. Bizler de öyle, birbirimizle konuşuyoruz, gerçekten konuşuyoruz” dedi

Yapılan konuşmaların ardından Ana Yarışma’nın kazanan filmi ‘Yo’eme Labirenti’ salondaki davetlilere izletildi. Program sanatçı Pınar Tınç’ın doğada karşılaştığı çeşitli materyallerle tasarladığı ‘Mavi Zamanı’ ismini verdiği heykelin kazanan yönetmenlere verilmesiyle sona erdi.(DHA)

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