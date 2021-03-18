Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu/ Fotoğraflar

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Sakarya Meydan Muharebesi şehidinin mezarına 100 yıl sonra ilk ziyaret
Haluk KARAASLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesinde şehit olan Kalecikli Salih'in mezarı, 100 yıl sonra bulundu. Çevre düzenlemesi yapılarak restore...
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