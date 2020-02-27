Sosyal belediyecilik uygulamalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Mamak Belediyesi, “Çaylar Bizden” ve “Çorbalar Bizden” uygulamalarının ardından “Bozalar-Salepler Bizden” diyerek yeni bir uygulama başlattı.

Eski mahalle kültürünü yaşatmak ve örf ve adetleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Aşık Veysel mahallesinde gece yarısı boza ikram etti. Servis yapan personeller tarafından da sıkça kullanılan ‘boza’ seslenişini de canlandırıldı.

Eski gelenekler yaşatılıyor

Kış aylarının vazgeçilmez tatlarından boza ikramı ile eski gelenekleri yaşatmak istediklerinin altını çizen Başkan Köse, “Soğuk kış günlerinde, sıcak sohbetleriniz eksik olmasın” dedi. Bir Türk geleneksel içeceği olan Boza’yı keyifle içen vatandaşlar, “Belediyemizin ikramı bizi sevindirdi. Özellikle de Boza’nın tercih edilmesinden daha çok mutlu olduk. Belediye Başkanımıza eski kültürleri yaşatan bu güzel hizmet için teşekkür ediyoruz” dedi.