KIŞ mevsimiyle beraber gelen grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara etkisiyle bilinen boza, anne sütünü de artırıyor. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bozanın içinde bulunan vitaminlerin sinir ve sindirim sistemine de iyi geldiğini söyleyerek, “Boza enerji verir ve anne sütünü artırır” dedi.

Bozanın mayalı bir kış içeceği olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Bozanın içinde bol miktarda demir, fosfor, niyasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitamini bulunur” diye konuştu.

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI DA KORUYOR

Üzerinde tarçın ve yanında leblebi ile tüketilmesinin daha da faydalı olacağının altını çizen Özyaral, “Boza içerdiği B12 vitamini ve diğer mineraller ile cilt ve saç sağlığını da korur” ifadelerini kullandı.

Bozanın vücudu güçlü kılarak direncini de artırdığını dile getiren Özyaral, “Mide yanmalarını giderir ve hazmı kolaylaştırır. Zihin açar ve yorgunluk giderir. Grip, nezle, soğuk algınlığı ve boğaz enfeksiyonları ile mücadele ederek tedavi eder ayrıca öksürük kesici etkisi de vardır” dedi.

KANSERLE MÜCADELE EDER VE KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Probiyotik özelliğinin de olmasıyla bilinen bozanın faydalarını sıralayan Özyaral, “Kanserojen maddelerin vücutta oluşumunu engelleyerek kanserle mücadele eden bir içecektir. Aynı zamanda kemik sağlığını korur ve gelişimini güçlendirir” diye konuştu.

Prof. Dr. Özyaral, bozanın kalp ve damar sağlığını da güçlendirdiğini dile getirerek, “Bozanın içerdiği asitler bağırsağın temizlenmesini sağlar, hazmı kolaylaştırır ve sindirim sistemini destekler. Stresle baş etme özelliği de vardır ve sakinleştirici özelliği bulunur” diye konuştu.