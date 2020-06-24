Boyun düzleşmesi ve boyun fıtığının belirtilerinin birbirine çok yakın olabildiğine dikkat çekerek 10 kişiden 7’sinin hayatının belli döneminde boyun ağrısı yaşadığını dile getiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yaltırık, her boyun ağrısının boyun fıtığına işaret etmediğini ve ağrının kaynağının tek başına boyun düzleşmesi olabileceğini söyledi.

Uzmanlar en sık karşılaşılan ağrıların başında yer alan boyun ağrılarının çoğunlukla fıtıktan kaynaklandığı düşünülse de aslında, kemik kas ağrılarından, kardiyovasküler sistemin yansıyan ağrılarına kadar pek çok sebebi bulunduğuna dikkat çekiyor. Boyun ağrılarının sebebinin fıtık eşlik etmeden sadece boyun düzleşmesi de olabileceğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yaltırık, ikisinin birbirinden ayırmanın tedavi planlamasında son derece önem taşıdığını söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yaltırık, “Ağrıların çoğu kas, kemik, bağ dokusu ya da duruş bozukluklarından kaynaklanıyor. Bununla birlikte enfeksiyonlar, nadir de olsa tümör kökenli ağrılar ve kardiyovasküler sistemin yansıyan ağrılarından kaynaklı olabiliyor. Boyun bölgesindeki ağrı yalnız boyun bölgesine sınırlı kalmayıp, baş ağrısı sırt ağrısı veya omuz ağrısı şeklinde de görülebiliyor” dedi.

Boyun ağrısı yaşayan kişinin yastığına ve kullanımına dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yaltırık,”Yastığı yanlış pozisyonda kullanmak boynun normal duruşunun bozulmasına, kafanın öne doğru itilmesine ve dolayısıyla boyun düzleşmesine yol açar. Yastığı, boynun arkasını destekleyecek ve boyun bölgesinden sırtımızın ortasına kadar gelecek şekilde kullanılması gerekir. Yan yatıldığında ise, yine aynı şekilde yastığın boynun boşluğunu doldurmasına dikkat edilmeli” dedi.

BOYUN DÜZLEŞMESİNE DAVETİYE Mİ ÇIKARTIYORUZ?

Günümüzde teknolojik imkanların artışı ve sedanter yaşam birçok kişinin boyun ağrısı yaşamasına neden olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yaltırık, “Özellikle Covid-19 dolayısıyla evde kaldığımız günlerde sürekli masa başında çalışmak, telefonla uzun süre vakit geçirmek, hareketliliğin azalması boyun ağrısı şikayetlerini 2-3 kat arttırdı” diye konuştu.

Günlük aktiviteler sırasında başın sürekli öne doğru eğik şekilde durmasının boyun düzleşmesi problemine davetiye çıkardığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yaltırık, “boyun düzleşmesinin sebeplerini şöyle sıraladı: “Özellikle masa düzeni boyunun doğal duruşunu koruyacak şekilde düzenlenmediyse, kişi bilgisayar başında sürekli yanlış pozisyonda ve uzun süreli çalışıyorsa, telefonla yoğun zaman geçiriliyorsa, uygun olmayan postur ve fiziksel aktivitemizin azaldıysa boyun ağrıları kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenler dışında boyun fıtığı, boyunda kireçlenme, doğumsal bozukluklar gibi nedenlerle de boyun düzleşmesi görülebilir.”

BOYUN KASLARINI GÜÇLENDİRİCİ EGZERSİZLER YAPILMALI

Boyun düzleşmesinin en etkin tedavisinin, eğer altında herhangi bir boyun fıtığı veya kireçlenme gibi organik bir neden yoksa boyun bölgesini aralıklı dinlendirmek olduğunu söyleyen Dr Öğr. Üyesi Kaan Yaltırık, “Örneğin masa başı işte çalışılıyorsa ya da telefon ile çok uzun zaman geçiriyorsa, aralıklı olarak boyun bölgesinin dinlendirilmesi gerekir. Ayrıca, çalışma ortamında ve günlük yaşam aktivitelerinde doğal boyun postürünü korumak hep akılda tutulmalı. Egzersizi alışkanlık haline getirmek boyun düzleşmesi olan kişinin boyun kaslarının kuvvetlendirilmesine ve oluşan spazmın azalmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle basit de olsa egzersizi hayatımıza sokmamız gerekli.” diye konuştu.

YASTIĞI YANLIŞ KULLANMAYIN

Uyurken de boyunun doğal duruşunun bozulmaması gerektiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yaltırık, yatarken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda şu bilgileri verdi: “Boyun ağrısı yaşayan kişi yastığına ve kullanımına dikkat etmeli. Yastığı yanlış pozisyonda kullanmak boynun normal duruşunun bozulmasına, kafanın öne doğru itilmesine ve dolayısıyla boyun düzleşmesine yol açar. Yastığı, boynun arkasını destekleyecek ve boyun bölgesinden sırtımızın ortasına kadar gelecek şekilde kullanılması gerekir. Yan yatıldığında ise, yine aynı şekilde yastığın boynun boşluğunu doldurmasına dikkat edilmeli.”

AMELİYAT ŞART MI?

Boyun düzleşmesinin genellikle ameliyatla tedavi edilmediğini, hastalara hayat tarzı değişikliği ve egzersiz önerdiklerini, fizik tedavi ve ilaç tedavisiyle başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yaltırık, boyun fıtıklarında da her hastaya ameliyat önerilmediğini belirtti. “Bel fıtığında olduğu gibi, boyun fıtığında da her hastayı ameliyat etmiyoruz. Hastanın ağrı dışında ek şikayetlerinin olması veya ağrısının ilaç tedavisi ile gerilememesi bizim için önemlidir. Hastanın kolunda uyuşma ve kas gücü kaybı varsa, yürürken dengesizliği mevcutsa, verdiğimiz egzersiz ve ilaç tedavisine rağmen şikayetleri gerilemiyorsa ve bu hastaya çekilen MR tetkikinde boyun fıtığı, kireçlenmesi ve tümör saptanırsa cerrahi düşünülmektedir” şeklinde konuştu.