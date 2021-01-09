Boyu kısa çiftin mutfak dolabı ve tezgahıyla imtihanı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da 1 metre 20 santim boyundaki Ercan Kubaş (33) ile 1 metre boyundaki eşi Aysun Kubaş (38), kirada oturdukları evin mutfak tezgahı ve dolabını kullanırken, zorluk yaşadıklarını söyledi. Kubaş çifti, ev sahibinin yaptırmaya karışmadığı kendilerinin ise maddi imkansızlık nedeniyle yaptıramadıkları dolap ve tezgahın hayatlarını zorlaştırdığını söyledi. Çift, kendileri gibi boyları kısa büreylerin de düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Afyonkarahisar’da oturan 1 metre 20 santim boyundaki Ercan Kubaş ile 1 metre boyundaki 10 yıllık eşi Aysun Kubaş çifti, palyaçoluk ve tiyatroda oyunculuk yaparak geçimlerini sağlıyor. Pandemi dönemi nedeniyle 8 aydır çalışamayan, Yağmur (9) ve Damla (6) adlı iki çocuklu çift, aldıkları engelli maaşlarıyla geçinmeye çalışıyor. Geçen günlerde evlerini değiştirerek, şu anda oturdukları apartman dairesine taşınan Kubaş çifti, mutfaktaki tezgah ve dolap yüzünden zorluk çekiyor. Çift tezgahın önüne yaptırdıkları merdiven ile çeşmeye ve dolaplara yetişebilmek için çaba harcıyor. Daha önce düşerek yaralanan çift, mutfak tezgahı ve dolabın kendi boylarına göre olmamasından dolayı büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

‘KENDİ BOYUMA GÖRE OLSUN İSTİYORUM’

Evlerinin kira olduğunu ve tezgahın boyuna göre olmadığı için merdivenden inip çıkmak zorunda olduğunu anlatan Aysun Kubaş, “Merdivenden de birkaç sefer yere düşüm. İstiyorum ki hani ev benim de olmasa sadece ulaşabileyim, yanımda kimse olmadan rahat yemeğimi yapabileyim. Bulaşıklara ulaşıp kendi işimi görebileyim. Kendi boyuma göre olsun istiyorum. Zorlanmak istemiyorum. Kimse olmadığı zaman gerçekten zorlanıyorum. Yukarıdan almak istediğim bir şeyi alamıyorum. Bazen büyük kızım var o yardımcı oluyor, eşim olmadığı zaman. Eşim evde olursa onu çağırıyorum, ‘Alabilir misin, bunu yapabilir misin’ diye. Temizliği bile tek başıma yapamıyorum. Ben alt tarafları süpürüp siliyorum ama eşim yazık tabureleri üst üste koyup yukarıya çıkıp camları falan silmeye kendisi uğraşıyor. Bazı şeyler bizim gibi engelliler için, bizleri de gözeterek, bizim boyumuza göre hayatımızı, kolaylaştıracak, projeler istiyorum. Ve ilk önce kendi evimin bir an önce bulaşık lavabosunun kendi boyuma göre düzelmesini, kendime göre olmasını istiyorum” dedi.

‘TEK İSTEĞİMİZ BİZLERE GÖRE DİZAYN EDİLMESİ’

Ercan Kubaş da pandemiden önce kendi ekibiyle birlikte çocuk oyunları yaptıklarını ifade ederek, “Pandemiden dolayı hiçbir iş yapamıyorum. Zaten biz engelliler evde kalmaya alışkın olduğumuz için pandemi bizi pek etkilemedi. Tabii bizler biraz sıkıntıdayız. Bizim tek isteğimiz mutfak tezgahımızın, mutfak dolaplarının bizlere göre dizayn edilmesi. Ben yokken bile eşimin rahat ulaşabileceği rahat şekilde yemek yapabileceği şeyler istiyoruz. Değerli büyüklerimizden sadece isteğimiz bu” diye konuştu.

Kubaş çifti, ev sahibinin dolap ve mutfak tezgahının kendilerine göre dizayn edilmesine karışmadığını, ancak bununla ilgili bir düzenleme de yapmadığını belirtti.

FOTOĞRAFLI