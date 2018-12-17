“Sayın müdürüm, hürmetler ederim… Benim bir kayınço var, iyi çocuktur, has çocuktur lakin şu anda işsizdir. Zatıaliniz kendisine bir iş verse nasıl olur acaba… Şey, bilgisayar programcılığını bilmez ama bir gösteren olursa hemen kapar, ilkokulu pekiyi ile bitirmişti, şahsen kefilim kendisine…”

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“Muhterem abim, saygılarımı arz ediyorum. Ellerinden öper, bizim oğlana iş arıyoruz. Zekidir kerata, orta ikiye kadar okumuşluğu var… Teknik ressamlık kadrosu mu boş… Valla onu da yapar abicim. Bu ana okulundayken öyle resimler çizerdi ki, bakmaya kıyamazdın yani…”

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“Amirim bize bir babalık yap! Yeğenim cin gibidir maşallah. İlkokulda velisiydim, öğretmeni öve öve bitiremezdi… Efendim, pilotluk kadrosu mu münhal. Olsun efendim, onu da yapar. Zaten öyle bir araba kullanıyor ki, herkes pilot Ali diyor. Allah söyletmiş demek ki onlara…”

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“ Değerli başkanım, arz-ı hürmet ederim. Amcamın küçük oğlu, ben diyeyim üç yıl, siz deyin dört yıl, bir baltaya sap olamadı. Tabii iş olmayınca baş göz etmek de mümkün olmuyor. Gelin bir sevap işleyin, iş verin şu çocuğa… Astronomi hocalığı mı boş… Yapar, yapar… Emin olun yapar… Zaten, kafası bir karış havada yıldızları seyrederek dolaşıyor…”

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Bunların kurgu olup olmadığı tartışılır.

Ama şu anlatacağım olay aynen yaşandı:

Devlet Operası sanatçıları Trabzon Devlet Tiyatrosu salonunda “Bir Tenor Aranıyor” isimli eseri sahneleyeceklerdi.

Trabzon’da ilan panolarına eserin afişleri asıldı.

Ve bir gün içinde Trabzon Devlet Tiyatrosu’na tam 12 genç, “Bir tenor arıyormuşsunuz” diyerek başvurdu.

Tiyatrodaki görevliler, “Tenor nedir, biliyor musunuz” diye sordular başvuranlara ve hemen hepsinden aynı yanıtı aldılar: “Ne iş olsa yaparım, elimden her şey gelir!”