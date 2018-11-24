4 büyük kulübün borçları 10 milyar lirayı aştı.

Sadece Fenerbahçe’nin borcu 4.5 milyar lira.

Galatasaray’ın yaklaşık 3 milyar, Beşiktaş’ın 2.5 milyar lira borcu var.

Trabzonspor da 1 milyar liranın üzerinde borçla ciddi bir kriz yaşıyor.

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Eskiden Kamu İktisadi Kuruluşları (KİT) borç batağına saplanmıştı.

Ayakta kalmaları için her yıl bütçeden kaynaklar aktarılırdı.

Neyse ki özelleştirme operasyonları sayesinde bunların önemli bir kısmı Hazine’yi yiyen kurtlar olmaktan büyük ölçüde kurtarıldı.

Eskiden KİT’lerin yaşadığını şimdi spor kulüpleri yaşıyor.

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Peki, neden böyle oldu?

Birinci neden, hesapsız kitapsız transferler yapılması, taraftara hoş görünmek adına bütçe dengelerini düşünmemek, yani bir diğer deyimle ayakların yorganlara göre uzatılmayışı.

Bugünkü anlayış devam ederse başta büyük kulüpler olmak üzere bir çok kulüp varlıklarını sürdüremeyecek, kapılarına kilit vurmak zorunda kalacak.

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İlk etapta yapılması gerekenler galiba şunlar:

-Kulüpler, medyatik olmak isteyen işadamlarının oyuncağı olmaktan çıkarılmalı, büyük holdingler gibi CEO’lar tarafından yönetilmeli.

-Altyapıya önem vermek yöneticilerin keyfine bırakılmamalı, zorunlu olmalı.

-Transferlerde şeffaflık yaşanmalı, hangi oyuncunun kaç liraya alındığı kamuoyuna net biçimde açıklanmalı.

-28 yaşından büyük yabancı oyuncuların transferi yasaklanmalı.