Boy yasağına aykırı avlanılan 2 ton istavrite el konuldu

İSTANBUL (DHA) İSTANBUL’da boy yasağına aykırı olarak avlanan 2 ton istavrite el konuldu. Mülkiyet, hakkı kamuya geçirilen balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

Su Ürünleri Av Sezonunun açılmasıyla beraber denetimleri sıklaştıran ekipler bugün Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 2 ton civarında 112 kutu istavrite el koydu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Personelleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği Ekiplerinin katılımıyla yapılan ortak denetimde yaklaşık 2 ton ağırlığında 112 kutu istavrite boy yasaklarına aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alındı. Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

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