BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, 268 personel alımı yapacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre,
“BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, İŞ-KUR üzerinden personel alımı yapacak.Mühendis, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi, İtfaiye Görevlisi ve Teknisyen kadrolarında alım için başvurular 25 Ocak’ta başladı. İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, 25.01.2021-29.01.2021 Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx İnternet Adresinde Yayımlanacaktır.”
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