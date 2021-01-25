BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak

Yazar
Editör
-
0
3

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, 268 personel alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 

“BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, İŞ-KUR üzerinden personel alımı yapacak.Mühendis, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi, İtfaiye Görevlisi ve Teknisyen kadrolarında alım için başvurular 25 Ocak’ta başladı. İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar,  25.01.2021-29.01.2021  Tarihleri  Arasında  Türkiye  İş  Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx  İnternet  Adresinde Yayımlanacaktır.”

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri