Birden bire kendimizi tam ortasında bulduğumuz bu biyolojik ve ekonomik kriz modern çağlarda görülen tüm krizlerin üstünde bir şiddette olacak gibi görünmektedir. İnsanlık benzer bir krizi belki de en son 1918 yılında 1. Dünya savaşı sürerken yaşanan İspanyol Gribi yıllarında yaşamış olmalıdır, yani nerede ise bugünden tam 100 yıl kadar önce…

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının tüm dünyada ‘2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş’ bir ekonomik krize yol açtığını söyledi.IMF Başkanı Kristalina Georgieva, “IMF’nin tarihinde hiçbir zaman dünya ekonomisinin böylesine durma noktasına geldiğine tanıklık etmedik.” diye ilave etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına katıldı. IMF’nin 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini corona virüsten etkilenen ülkeler için kullanmaya hazır oldukları mesajını veren Georgieva, şimdiye kadar 90’dan fazla ülkenin kendilerinden yardım talebinde bulunduğunu da söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüse karşı “en savunmasız” ülkelerin ise “ekonomileri yükselen ve gelişen ülkeler” olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise IMF’ye Covid-19 salgınının kontrol altına alınması için verilen çabalara desteğinden ötürü teşekkür etti.

Tüm dünyada teyitli Covid-19 vaka sayısının 1 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısının da 50 bini geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, “Ancak bunun bir sağlık krizinden çok daha ötesi olduğunu biliyoruz. Hepimiz bu salgının derin sosyal ve ekonomik sonuçlarının farkındayız.” diye konuştu.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin halkının geçimini sağlamaları ve ekonomik çöküşten kurtulmaları için borçlarının hafifletilmesinin şart olduğunu, bu bağlamda IMF ve Dünya Bankasıyla iş birliği yaptıklarını kaydetti.

İlk Başlarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu salgını pek de ciddiye almamışlar ve Boris Johnson sürü bağışıklığı gibi bir gerekçe ile ciddi tedbirler almayı reddetmiş ve Trump ise daha şubat ayı başında, “Çin’in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla corona virüs de bitmiş olur.” diye konuşmuştu.

Bu salgın başta bu salgını hafife alarak, tedbir almaya yanaşmayanlar ve bu süreci kötü yönetenler olmak üzere bir çok politikacının defterini dürecek, siyasi ömürlerinin bitmesine yol açacak gibi durmaktadır ve doğal olarak da topun ağzında Trump ve Johnson var.

Tabi salgının etkisi sadece popülist politikacıların defterlerinin dürülmesi ve siyasi ömürlerinin bitmesi ile sınırlı kalmayacak; bir çok firma iflas edecek, bazı devletler borçlarını ödeyemeyerek morotoryum ilan etmek zorunda kalacak ve on milyonlarca insan işsiz ve gelirsiz kalacak. Dünya ekonomisi bir bütün olarak ciddi miktarda küçülecek ve dezavantajlı ülkelerde ise küçülme çok daha ciddi boyutlarda olacak gibi görünmektedir.

Eğer küresel ölçekte bütün devletler ve mali kurumlar çok ciddi bir eşgüdüm ile üretimi ve istihdamı destekleyecek, talebin canlanmasını sağlayacak tedbirler almazlar ya da alamazlar ise emin olun ki durum çok daha vahim olacaktır.

Zaman düşmanlıkları kurcalama zamanı değil, hiç kimsenin, hiçbir kurumun ve hiçbir devletin gizli gündemi ve kafasının arkasında sinsi bir planı olmamalı, emin olun bu salgından kimsenin karlı çıkması mümkün değil, eğer doğru bir eylem planı yapamazsak herkesin birden kaybedeceği bir çukura yuvarlanırız ve o çukurdan çıkmakta çok uzun sürer ve acılı olur demedi demeyin…