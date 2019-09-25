  • Video
    • Dış Haberler
      video

      Fransa’da çatıda görüntülenen panter

      Editör -
      Fransa’da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici...
      Teknoloji Haberleri

      Boston Dynamics’in “Spot”u işe başlıyor

      Editör -
      Yeni çıkan sürüm ile onlarca robot gerçek hayatta çalışmaya başlıyacak! Boston Dynamics, ilk robotunu sokağa çıkardı.
      CHP

      CHP’li Özkoç: Yargı paketinin sunulacağı ilk yer TBMM’dir

      Editör -
      Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç , AK Parti tarafından kendilerine sunulan yargı paketiyle ilgili değerlendirdi.
      Dış Haberler

      Londra’da şiddetli yağış sonrası istasyonlar

      Editör -
      İngiltere’nin başkenti Londra’da gece saatlerinde başlayan yağış sonrası şehrin birçok yerini su bastı.
  • Haberler
type here...