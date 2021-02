Boşanmak istediği eşinden ölüm tehdidi alan Emine: Çocuklarım için yaşamak istiyorum

Selay SAYKAL-Selman KUTLU/GİRESUN, (DHA)- KOCAELİ’de eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğuyla evini terk edip, Giresun’da kayınpederinin yanına yerleşen Emine Sağır (36), boşanmak istediği 12 yıllık eşi Ferdi Sağır’dan (41) yüzüne kezzap dökme ve ölüm tehdidi aldığını söyledi. Şikâyet üzerine tutuklanan, 15 gün önce de tahliye olan eşinin uzaklaştırma karına rağmen telefon ve sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini belirten Emine Sağır, “Kocam ondan boşanırsam yüzüme kezzap atmakla, ailemi ve beni öldürmekle tehdit ediyor. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Yalvarırım beni kurtarın” dedi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde yaşayan, 2 çocuk annesi Emine Sağır, uzun süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 yıllık eşi Ferdi Sağır’dan boşanmak istedi. Boşanma talebine öfkelenen Ferdi Sağır, geçen yıl 23 Kasım’da, zorla alıkoyup, götürdüğü boş arazide darbettiği eşinin başına silah dayayarak öldürmekle tehdit etti. Aynı gün ilçede kayınpederi ve kayınvalidesinin evini de kurşunlayan Ferdi Sağır, şikâyet üzerine gözaltına alındı. Ferdi Sağır, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAYINPEDERİNE SIĞINDI

Darıca’da can güvenliğinin olmadığını düşünen ve tutuklu eşinin serbest kalması durumda kendisini bulmasından korkan Emine Sağır, çocuklarıyla birlikte Giresun’da Nizamiye Mahallesi’nde oturan kayınpederi Fehmi Sağır’ın evine yerleşti. Tutuklu bunduğu cezaevinden 2 hafta önce tahliye olan Ferdi Sağır’ın, uzaklaştırma kararına rağmen telefon ve sosyal medya üzerinden eşi ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’

Eşinden şiddet gördüğü için 2 kez boşanma davası açtığını ve ölüm tehdidi aldığını söyleyen Emine Sağır, “Açtığım son boşanma davasından sonra hem ailemin evine kurşun sıktı hem beni boş araziye götürerek başıma silah dayadı, ‘Seni öldürür, buraya gömerim’ dedi. Korkumdan boşanamıyorum. Lütfen bana yardım edin. 2 çocuğumla birlikte çok zor durumdayım, evimde kalamıyorum. Kayınpederimin yanına sığındım ama burada da babasına attığı mesajlarla tehdit ediliyorum. Uzaklaştırma kararı çıkarttım ama beni rahat bırakmıyor. Can güvenliğim yok. 2 çocuğum var, ölmek istemiyorum. Yalvarıyorum, sesimi duyurmak istiyorum” dedi.

‘CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK’

Darıca’daki evinde yaşadığı korku dolu anları anlatan Emine Sağır, “Anne ve babanı öldüreceğim, ben hayattayken size yaşam yok’ dedi ve ailemin evine kurşun sıktı. Aynı akşam karakola giderek ‘Ailemi ve beni öldürecek. Can güvenliğimiz yok’ diye ifade verdim. Olaydan sonra içeri aldılar. 2 ay yatıp dışarı çıktı. Can güvenliğim yok. Sürekli tehdit ediyor. Tek istediğim boşanıp ondan kurtulmak” diye konuştu.

‘KURTULMAK İSTİYORUM’

Eşinden daha önce gördüğü şiddet yüzünden vücudunda çok defa morluklar oluştuğunu ifade eden Emine Sağır, “12 yıldır sürekli karakoldayız. Darp raporlarım var. Beni darbettiğinde ailemin yanına gidiyordum. Bana sahip çıktıkları için ailemin bizi ayırmaya çalıştığını söyleyip onları suçluyordu. Buraya geldiğim için şimdi de kendi ailesini suçluyor. Herkes boşanmamızdan yana ama o boşanmayı kabul etmiyor. Arayıp tehditlerini sürdürüyor, mesaj atıyor. Büyük kızımla birlikte psikolojik tedavi alıyoruz. Ondan kurtulmak istiyorum” dedi.

‘AİLEMİN EVİNİN ETRAFINDA DOLANIYOR’

Eşinin korkusu yüzünden Darıca’daki evine misafir kabul edemediğini belirten Emine Sağır, “Evime geldiği için annemi gözlerimin önünde darbetti. ‘Boşanırsan seni öldürürüm’ diyerek beni korkuttu. İlaçlarla ayakta duruyorum. Sürekli tehdit edip ‘Önce aileni, sonra seni öldüreceğim. Sonra da kafama sıkacağım’ diyor. Ailemin evinin etrafında dolandığını komşular görmüş. Ailem de tekrar şikâyetçi oldu ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu adamın dışarda durması aileme, bana, çocuklarıma zarar veriyor. En azından çocukları için tedavi olmasını istiyorum” diye konuştu.

‘KEZZAP DÖKER, AİLENİ ÖLDÜRÜRÜM’ DİYEREK KORKUTTU’

Ferdi Sağır’ın çevresindeki herkese saldırdığını ve şiddet uyguladığını da öne süren Emine Sağır, “Çocuklarım için yaşamak, ölmeden sesimi duyurmak, 2 çocuğumun başında durup onları okutmak istiyorum. Bu adamın yanında çocuk büyümez. Çocuklarıma da sözlü şiddet uyguluyor. Çok korkuyorum. ‘Yüzüne kezzap dökerim, aileni öldürürüm’ tehditleri yüzünden boşanma davalarımı geri çektim ama şimdi boşanmak istiyorum. Yalvarıyorum bana yardım edin. Bugüne kadar evimi hiç terk etmedim. Sürekli kendisine uzaklaştırma kararı çıkarttım, kendisi evden gitti. Bu süreçte hem tehdit etti hem uzaklaştırma kararlarına uymadı. Devletime, adalete güvenmek istiyorum. Ölmek istemiyorum, bana yardımcı olun” ifadelerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI