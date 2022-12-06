BOŞANMA DAVASI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

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Boşanma davalarında genellikle herkesin kafasında belli başlı sorular vardır. Eşim boşanmak istemiyorsa boşanamaz mıyım, çocuğun velayetini kim alacak, sadece kadınlara mı nafaka veriliyor, ev-araba kimin olacak, 500 Bin TL tazminat alabilir miyim vs. bu şekilde bir çok soru… Bu yazımızda hem avukatları hem müvekkillerimizi yıpratan boşanma davası ile ilgili belli başlı merak edilen şeyleri cevaplayacağız.

“Eşim Boşanmak İstemiyor O Zaman Boşanamaz Mıyım?”

Tabi ki de boşanabilirsiniz. Zaten Medeni Kanunumuzda boşanma davası ikiye ayrılmış çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası olarak. Eğer eşlerden biri boşanmak istiyor diğeri istemiyorsa bu dava ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI olarak görülür. Ancak iki tarafta anlaştı ise anlaşmalı boşanma davası olarak daha kısa sürede yani muhtemelen mahkeme tarafından verilen ilk duruşma tarihinde boşanma gerçekleşecektir.

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“Peki Çekişmeli Boşanma Davası Ne Zaman Biter?”

Bu soruya ise garanti bir süre vermek imkansız. Zira herkesin bildiği gibi ülkemizde var olan dava yoğunluğu sebebiyle açılan davaların ne zaman biteceğini bilebilecek durumda değiliz hatta bu sadece boşanma davaları ile ilgili değil tüm dava dosyaları için geçerli.

Ancak size tahmini olarak şunu söyleyebilirim boşanma davası yaklaşık 1-1,5 sene sürebilir. Eğer taraflar Aile Mahkemesinin verdiği kararı bir üst mahkeme olan istinafa taşırsa burada kararın en az 1 sene içerisinde sonuçlanması beklenir. Ancak dava yoğunluğundan kaynaklı olarak 2-2,5 seneden daha fazla sürmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu bilmek gerekir.

“Sadece Kadınlara Mı Nafaka Veriliyor?”

Gelelim erkeklerin en çok merak ettiği sorulardan birine: “SADECE KADINLARA MI NAFAKA VERİLİR?” Tabi ki de HAYIR.

Zira mahkemeler boşanma davası sonrasında ve boşanma davası devam ederken kime nafaka verilmesi gerektiğiyle ilgili kararı, evlilik birliği içerisindeyken bireylerde meydana gelen ekonomik zarar, karşı tarafın çalışıp çalışmadığı ve tarafların evlilik birliği içerisindeki kusur oranına (yani eşini aldatmış mı, eş olarak yükümlülüklerini yerine getirmiş mi, ebeveyn olarak yükümlülüklerini yerine getirmiş mi vs. ) göre karar verir.

Kısacası bir erkek evlilik birliği içerisinde eşinden kaynaklı ekonomik kayba uğradıysa, boşanma davasında kusur oranı kadının üzerinde daha fazla ise ve her iki taraf da çalışıyor ise Mahkeme ERKEK İÇİN NAFAKAYA HÜKMEDECEKTİR.

“Evi Terk ettim Boşanma Davası Açabilir Miyim?”

Eğer taraflardan biri evi terk ettiyse, boşanma davası tabi ki açabilir. Ancak evi terk etme sebeplerini haklı gerekçelere dayandırması şartı ile.

“3 Yaşında Çocuğum Var Velayetini Babaya Verirler mi?”

Gelelim en önemli konuya. “Çocuklar kimde kalacak?”

Türk Hukuk Uygulamasında okul çağına gelmemiş çocuklarda velayet ekstra bir durum yoksa ANNEye verilir. Yargıtay okul öncesi yaş grubundaki çocuklar için velayet paylaşımında çocukların duygularını üstün tutuyor. Yani, bu yaş grubu çocukların anne bakımına ihtiyaç duyduğunu gözeterek velayetlerini az önce de söylediğim gibi ekstra bir durum söz konusu değilse anneye verilmesi gerektiğini uygun görüyor. Burada annenin işinin, kazancının veya yaşam tarzının bir önemi yok.

Ancak eğer anne, çocuğuna şiddet uyguluyorsa, çocuğunun sağlığına zarar veriyorsa, çocuğa bakmaktan aciz ise, annenin sağlığı çocuğa bakamayacak kadar kötü ise bu durumda okul çağına başlamamış olsa dahi ÇOCUĞUN MENFAATİ VE GELECEĞİNİ ÇOCUĞUN DUYGULARINDAN ÜSTÜN TUTARAK çocuğun velayetini BABAya veriyor.

Okul çağındaki çocuklarda ise Yargıtay burada artık anne ve babanın ekonomik durumu ile çocuğa yaşatılacak hayatın rahatlığını gözetiyor. Tabi bu yaş grubunda çocuğun beyanına da pedagog eşliğinde başvurulup tüm şartlar ortak değerlendirilip karar veriliyor.

Yani bu yaş grubu çocuklarda ekonomik durumu iyi olan taraf çocuğa iyi bir hayat yaşatacağından bahisle mahkeme pedagog raporunda da ekonomik durumu iyi olan ebeveyni söylemiş ise velayeti o ebeveyne verecektir.

“Evliyken ev araba almıştık onları kim alacak?”

Açıkçası bu konu Boşanma davasının değil, Boşanma davası ile birlikte ayrı bir şekilde açılması gereken Mal Paylaşımı davasının konusu olmakla birlikte bu konuya başka bir yazıda daha detaylı değineceğim. Ancak burada kısa bir özet halinde sizlere bahsedeyim.

Mevcut Medeni Kanun’a göre “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” uygulanmaktadır. Yani evlilik birliği içerisinde edinilen mallarda her iki tarafında kural olarak eşit söz hakkı vardır. Ancak boşanma nedenine göre mal paylaşımı değişebilir. Bu nedenle bu konu detaylıca değinilmesi gereken bir konu olup başka bir yazıda eşlerin şirket ortaklığı ve mal paylaşımı konusuna değineceğiz.

“500.000,00 TL’lik maddi manevi tazminat istiyorum, alabilir miyim?”

Öncelikle şunu belirteyim, Boşanma davasında maddi manevi tazminat talep edebileceğiniz gibi boşanma davasında maddi manevi tazminat talep etmediyseniz eğer, boşanma kararınızın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde maddi manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Hakimin MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEBİLMESİ için öncelikle boşanma kararının verilmiş olması ve bu tazminatın boşanma nedeniyle istenmesi gerekir. Eğer bu şartlar var ve maddi tazminat talep eden taraf boşanmada kusursuz veya karşı tarafa göre daha az kusurlu ise ve beklenen menfaatleri zarar görmüş ise maddi tazminata hükmeder.

Hakim MADDİ TAZMİNAT MİKTARINI hesaplarken tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını, boşanma nedeninin ağırlığı ile kusur derecelerini, paranın alım gücünü, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamını gözeterek hakkaniyet ilkesine göre miktarı belirler. Yani Hakim Tazminat Miktarlarını hiçbir zaman keyfi belirlemez, gerçekçi ve olması gereken şekilde belirler.

Hakimin MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDEBİLMESİ için ise BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLAR nedeniyle eşin KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRAYA UĞRAMIŞ OLMASI gerekir.

Zaten Manevi Tazminata hükmetmekteki amaç, Boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakkı saldırıya uğramış tarafın bozulan psikolojisini, ruhsal dengesindeki bozulmayı ve manevi eksilmeyi karşılamaktır. Hatta Medeni Kanun Kişilik haklarına saldırıdan doğan bu tazminatın irat şeklinde yani taksitle ödenmesine dahi izin vermemiştir. Yani manevi tazminat toplu olarak ve tek seferde ödenir.

Hakim MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINI ise tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile kusurluluk derecelerini gözeterek ORANTILILIK İLKESİne göre belirler. Yani Hakimin hükmedeceği Manevi Tazminat miktarı, tazminatı ödeyeni fakirleştirmemeli tazminatı alanı da zenginleştirmemelidir.

Kısacası benim canım okurlarım siz istediğiniz kadar dava dilekçenize 500 Bin TL manevi tazminat yahut maddi tazminat yazın bu miktara anlattığım hususlar çerçevesinde hakim karar verecektir.

Unutmayın ki boşanma davalarında tazminat ve nafaka taleplerinde önemli olan kusur oranını belirlemektir. Kısacası önemli olan HAKLI OLMAK DEĞİL HAKLI OLDUĞUNUZU İSPAT ETMEKTİR.

Avukatlandınız : ) Esen Kalın….

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