Boşanma davası duruşmasında kavga: 1’i mübaşir 2 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, Ş.K.Z. ile kocası A.Z.’nin boşanma davası duruşmasında kavga çıktı. Tarafları ayırmak isteyen mübaşir Nurullah Serdengeçti ile salondaki M.Z., arbedede yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi’ndeki Sivas Adliyesi binasında meydana geldi. Ş.K.Z.’nin geçimsizlik gerekçesiyle kocası A.Z.’ye açtığı boşanma davasının 3’üncü duruşması, 1’inci Aile Mahkemesi’nde başladı. Tanıkların dinlenmesi sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın, mahkemeye heyetinin uyarılarına rağmen kavgaya dönüşmesiyle A.Z., İ.Z. ve M.Z., salondaki tanıklara saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen mübaşir Nurullah Serdengeçti ile M.Z., arbedede yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga, sona erdi. Duruşma salonuna gelen sağlık ekibi, Serdengeçti ile M.Z.’yi alıp, ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne götürdü.

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