Boşanma aşamasındaki eşinin aracını yaktı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde Hasan H., boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra evin önünde park halindeki aracını ateşe verdi.
Olay, saat 03.00 sıralarında, Gölcük’ün İhsaniye Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan H., eşi M.H.’yi telefonla arayarak, tartıştı. Hasan H., boşanma aşamasında olduğu eşine kızıp, evlerinin önünde park halindeki aracını ateşe vererek, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Araç, kullanılamaz hale gelirken polis, soruşturma başlattı.
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