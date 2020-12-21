Ana Sayfa Haberler Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı
Kategoriler: Güncel Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı

İsmail AKKAYA/ KONYA,(DHA) – KONYA’da Muhammet K. (26), boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.’yı (23) sokak ortasında tabancayla başına 2 el ateş ederek öldürdü. Ardından kendi başına ateş eden zanlı, hastaneye kaldırıldı. 
Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak’ta meydana geldi. Muhammet K., sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.’ya tabancayla 2 el ateş etti. Esma Nur K.  kanlar içinde yere yığılırken, Muhammet K. bu kez de kendi başına ateş edip intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Esma Nur K. yaşamını yitirdi. Yaralı Muhammet K. ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
​FOTOĞRAFLI 

 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
18 dakika önce

Son Haberler

“Uyku problemi yaşayanlarda Alzheimer riskine dikkat”

Uyku konusunda çok sorun yaşayan insanlarda Alzheimer’ın daha sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Muhammed Emin…

2 dakika önce

Okaliptüs ve limon yağının Kovid-19’ karşı koruyuculuğu kanıtlandı

Dirençli ve sağlıklı bir bünye için bitkiler, yağlar ve bitki çaylarından yararlanılabileceğini dile getiren Öğretim…

5 dakika önce

Polisin nefes kesen operasyonla yakaladığı zanlılar, tüfeği ‘maç olduğunda sıkıyorduk’ dedi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da uyuşturucu madde taşıdıkları şüphesiyle  polisin‘dur’ ihtarında bulunduğu 4 şüpheli, kaçmak için…

8 dakika önce

“Virüs ve ilaç zehirlenmeleri karaciğer yetmezliği nedeni”

Karaciğerin görevlerini yerine getiremediğinde söz konusu olan organ nakli, karaciğer yetmezliği ve siroz gibi durumlarda…

9 dakika önce

44 yıllık semazen, dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor

Konya'da 44 yıldır semazenlik yapan Celalettin Berberoğlu (53), dede mesleği keçeciliği de sürdürüyor. Yok olmaya…

12 dakika önce

Darıca’de 30 bin kitap dijital kütüphanede

KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi, herkes dilediği zaman kitap okuyabilsin diye dijital kütüphane uygulamasını hayata geçirdi. 'Darıca…

18 dakika önce