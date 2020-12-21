Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı

İsmail AKKAYA/ KONYA,(DHA) – KONYA’da Muhammet K. (26), boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.’yı (23) sokak ortasında tabancayla başına 2 el ateş ederek öldürdü. Ardından kendi başına ateş eden zanlı, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak’ta meydana geldi. Muhammet K., sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.’ya tabancayla 2 el ateş etti. Esma Nur K. kanlar içinde yere yığılırken, Muhammet K. bu kez de kendi başına ateş edip intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Esma Nur K. yaşamını yitirdi. Yaralı Muhammet K. ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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