Ana Sayfa Güncel Haberler Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı / Ek fotoğraf
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküp’e gitti
Makedonya, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Yardımcısı...
Şanlıurfa’da açılır kapanır plaka takan TIR sürücüsüne ceza
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da özel düzenekle açılır kapanır plaka taktıran TIR sürücüsüne 2 bin 206 lira ceza kesildi. Şanlıurfa kent girişinde uygulama yapan Bölge Trafik Denetleme Şube...
Başhekimin, hemşirelere ‘Ben salağım’ yazdırdığı iddiasına soruşturma (3)
BAKAN KOCA: BÖYLE BİR DAVRANIŞI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2...
Başına sert cisimle vurup, telefonunu gasbetmeye çalıştılar
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, evine giden Naci Babat'ın (76) başına sert bir cisimle vurup cep telefonunu gasbetmeye çalışan 2 kişi, çevredekilerin bağırması üzerine telefonu...