Boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (3)

Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) TANZİMATIN ilanı ile başlayan batılılaşma sürecinin ilk ve en önemli yazarlarından biri olan İbrahim Şinasi’nin mezarının, Beyoğlu’nun Gümüşsuyu Caddesi’ndeki Ayaspaşa...