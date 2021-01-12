Boşa akan çeşmeyi kapatana hediye verdi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta esnaf Erdal Kanbur, kuraklığa dikkat çekmek için cadde üzerinde açık bıraktığı çeşmeyi kapatanlara gül ve hediye verdi. Kanbur, “Herkesin suyu idareli kullanması lazım” dedi.

Kahramanmaraş’ta kuraklığa dikkat çekmek, suyu tasarruflu kullanmaya dikkat çekmek adına bir farkındalık çalışması yapıldı. Erdal Kanbur, dondurmacılık yaptığı Trabzon Caddesi’nde bir hayrat çeşmesinin musluğunu açık bırakıp iş yerine döndü. Caddeden geçen bazı vatandaşlar boş akan suyu görmezken, bazıları çeşmeye kapatıp suyun boşa akmasını önledi.

Erdal Kanbur çeşmeyi kapatanlara duyarlılıklarından teşekkür edip, iş yerine davet ederek gül ve hediye verdi. Çeşmeyi kapatanlar ise hediye karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek bugünlerde suların boşa akıtılmaması gerektiğini söyledi.

Kuraklığa ve su israfına dikkat çekmek istediğini anlatan esnaf Erdal Kanbur, “Ben çocukluğumdan beri böyle bir kurak mevsim yaşamadım. Kahramanmaraş, suları bol bir şehir olmasına rağmen buradaki barajlarda bile su seviyesi düştü. Akşam da Cumhurbaşkanımız barajların doluluk oranının azaldığını, suları idareli kullanmamız gerektiğini söyledi. Ben de buradan hareketle suyu açtım ve duyarlılık gösterip çeşmeyi kapatanlara birer hediye verdim. Böylesine kurak geçen bir dönemde sularımızı idareli kullanmalıyız” diye konuştu.

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