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Boş verin Amerikan ambargosunu…

Küba Amerika ile dip dibe.Hiç geçinemezler. Amerika bu ülkeye hep ambargo kor.Fakat bir şey yapamaz.Küba dimdik ayakta.
Amerikan ambargosu Kübalıların hiç umurunda değil.


Tarıma değer veriyorlar.
Organik tarım yapıyorlar.
Milli Eğitimde reform yaptılar.
Sağlıkta çok ileriler.
Kanser hastalığına bile çare bulduğu söyleniyor.

Amerika’nın  Türkiye’ye ambargo kararı açıklandı.
Bir takım kişiler telaşa düştü.
Korkmayalım.
Küba örneğini göz önüne alarak çalışalım.
Öldürülen  tarım politikamızı kalkındıralım.
Kapattığımız fabrikaları yeniden açalım.
Sağlık politikamızı değiştirelim.
Kapattığımız Hıfsızsıhha’yı yeniden faaliyete geçirelim.
Aşımızı ilacımızı kendimiz üretelim.
Savunma sanayine önem verelim.
Yıllar önce kapattığımız uçak fabrikasını faaliyete geçirelim.
Tembelliği atalım.
Çalışalım,öğünelim.
İlk hedef kalkınma diyelim.
Andımızı unutmayalım.
“Türküm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!”

İsmail Parin

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İsmail Parin
Etiketler: İsmail ParinKöşe Yazısı
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