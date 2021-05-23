Boş mazot tankında mahsur kalan kediyi kurtardı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde, önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişiye, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik de 0.1 puanlık artışla yüzde 12.9 düzeyine yükseldi.