Bazı atasözleri vardır ki söylendiğinde, yaşanılan zamanın ruhunu ifade ederler. Yerli yerine oturunca da o sözleri onaylamak için atalarımız ne güzel söylemiş diye, geçmişimizden ders çıkarmanın vesilesi olurlar.

Toplumda yaşanılan hiçbir şey boşuna yaşanmıyor. Bir sosyal, siyasal ve ekonomik değerlerin bütünlüğü üzerinden elde edilen deneyimlerin, ibrikten süzülerek gelen özünü, mayasını her dönem için örnek olarak önümüze koyuyor. Gelir geçer şeyler olmaktan çıkıyor, toplumun kültürel hazinesinde ve kütüphanesinde başvurulacak değerli bir kaynak olarak her zaman yerini alıyor.

Uzun zamandır siyasal ve toplumsal hayatımızda sürekli olarak, bir ötekileşme vurgusu yapılarak, gerginlik ortamı büyütülmekte. Bu ötekileştirmede, kendilerini merkeze koyup ev sahibi sananlar, kendi dışında kalan herkesi misafir, gelip geçici olarak görebiliyorlar. Kendini ev sahibi görenler, yaptıkları her şeyin, mutlak iyi olduğu, mevcuttan daha iyisinin olamayacağını, bunu eleştiren veya farklı bir çözüm ortaya koyanın, bölücü ve yıkıcı olduğunu yüksek sesle, hatta öfkeye varan davranışlarla uç noktalara çekebilmektedirler.

Siyasetin taraflarınca sağlıklı bir tartışma yapılmamaktadır. Daha iyisinin aranması yerine ötekileştirme, farklı düşünenleri ve öneri getirenleri, aşırı uç olarak, bu topraklara yabancı ve gelenekleri hakkında bir bilgiye sahip olmamakla suçlamaktadırlar. Bu durum maalesef sağlıklı bir ortam oluşturmamaktadır. Toplumsal yaşayış tarzıyla çatışma yaratmak, tarihsel ve sosyal hayatın biriktirdiği kültürel ve ekonomik değerler üzerinden bir başkalaşmanın aracı haline getirilmektedir.

Yöneticiler, iktidar ettikleri dönemlerde toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik hayatının, refah ve huzur içerisinde, birlik ve dayanışmayı artırıcı bir beceriyle yönetmelidirler.

Sorunlara çözüm üretemeyip, toplum içerisindeki uzlaşmaz ve çatışmanın aracı olacak, kendi yönetim politikaları için bir yarar sağlayacak, toplumsal sorunları ortaya dökerek tartışma adı altında kendi doğrularını dayatarak toplumsal kesimleri karşı karşıya getirebilmektedirler.

Karşıtlıklar üzerinden, en üst perden sesinin çıktığı kadar bağırarak suçlayıcı davranışları sergilemek, kendi dışındaki siyasi, sosyal ve ekonomik toplumsal kesimleri temsil edenlere tekrar tekrar söylemek, toplum içerisinde duygudaşlık kurmayı engelleyici etki yaptığını düşünmüyorlar. Kültürel tercihlerini ve inançlarını önceleyerek uzun yıllardır toplumca biriktirtilen değerlerin çatışmasını gün yüzüne çıkmasına zemin oluşturulabilinmektedir.

Hayatın gidişatı üzerinden bir söz söylendiğinde yıkıcı, kendi yöntemlerine karşı bir başka yöntem önerildiğinde yeteneksiz ve beceriksiz denilebilmektedir.

Kendini ev sahibi sananlar, uygulamaları toplum tarafından kabul görmemiş ise karşılarındakini işe yaramamazlık, iş bilmezlik, kötü yapma, üç koyunu güdememe gibi dışlayıcı noktalara çekme ve topluca işe yaramazlar olarak ilan edilebilmektedir.

Toplumlar canlı organizmalardır. Duygudaşlığı sanatta, edebiyatta ve sporda, birbirimizi anlamada yok edersek, toplumsal gelişmemizi durdurmuş ve toplumun atar damarlarını kesmiş oluruz. Tarihimizde, iyisiyle kötüsüyle yaşadığımız zorlukları, bu günün çıkar çatışmalarına heba etmememiz, toplumun sağlığı açısından önemli bir durumdur.

Bugün toplumumuzun sorunları, sadece bir noktada toplanmamaktadır. Çözümü de tek ve bir gözükmemektedir. Bütün dünyada virüs nedeniyle yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik çok yönlü sorunlarla karşı karşıya bulunmaktayız. Yönetilenlerin bu sorunları ortadan kaldıracak kısa yoldan çözüm bulma imkânları yakın zamanda ve ufukta henüz gözükmemektedir.

Korona virüsünden öncede toplumun ekonomik ve sosyal yaşamında iyi gitmeyen sorunları zaten, büyümekteydi. Ekonomi daralmakta, işsizlik artmakta üretimden daha çok tüketim toplumunu teşvik edici uygulamalar yaşanmaktaydı. Topluma iş ve kaynak yaratma yerine, kredi aracılığıyla borçlandırılarak bağımlı hale gelmesi ve özgür davranmasını önleyici davranış göstermesi teşvik edilmekteydi.

Geldiğimiz bu günkü durumda enflasyon oranları indirilmemekte, üretim artırılamamakta, toplumun refahı sağlanamamaktadır. Halk günlük yaşamını sürdürecek düzenli bir gelir elde edememekte. Toplumun çoğunluğu geleceğini güvenli bir ortamda sürdürebileceğini, düzenli bir geliri olabileceği inancından gittikçe uzaklaşmaktadırlar.

İşsizlik oranları yaygınlaşarak ve genişleyerek artmaktadır. Geniş işsizlik oranlarının sekiz milyona yaklaştığı, virüs sonrası 2020 yılı sonunda uluslararası kuruluşlarca, işsizliğin yüzde 17,5 oranında olabileceği, büyüme oranın sıfırlar düzeyinde gerçekleşeceği, yoksulların sayısının daha da artacağı öngörülmektedir.

Toplumun beklediği huzur ve refahın sağlanması ülkede yaratılan dayanışma ve birlik mevsiminin hâkim olmasını sağlayan bir anlayışın yaygınlaştırılması ile bu ülkeyi yönetenlerin sorumlu davranışlarıyla oluşabilecektir.

Bütün bu sorunların çözümü toplumu oluşturan iktidar ve muhalefetin ortak bir yol bulmalarından geçmektedir. Demokrasilerde uzlaşmanın ve toplumsal yaşam kalitesinin artırılmasını sağlayacak tek bir yol vardır, o da halkın önüne sandık koymak ya da toplumu birleştirici sosyal ve siyasal politikalar geliştirmektir.

Çabanın kaynağı toplumsal uzlaşıyı ve barışı sağlayacak, ortak akılla sorunların üstesinden gelinecek, toplumumuzun birliğini ve beraberliğini sağlamak olmalıdır.Aksi takdirde yönetenlerin gerçeklere dayanmayan ve ihtiyaçlara cevap vermeyen politikalar ortaya koyması, ” boş çuval dik durmaz” atasözümüzde söyleneni haklı çıkarmış olacaktır.