Boş arazideki ahşap dolaptan erkek cesedi çıktı; 1 gözaltı (2)

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BORCUNU ÖDEYEMEDİĞİ PATRONUNU ÖLDÜRMÜŞ

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde boş arazideki vidalanmış haldeki ahşap dolapta bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Cesedin Atakum ilçesinde perdeci Ümit Şahin’e (29) ait olduğu belirlendi. Şahin’in yakınlarının 17 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundukları ortaya çıktı.

Polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi sonrası ahşap dolabı araziye bıraktığı belirlenen O.C.K. (29) ile nakliye işi yapan E.A. (56) gözaltına alındı. Yanında çalışan O.C.K.’nın 30 bin lira borç aldığı patronu Ümit Şahin’i parayı ödeyemediği için iş yerinde tabanca ile vurduğu, ahşap dolap içerisine koyarak sakladığı öğrenildi. O.C.K.’nın, kokmaya başlayan cesedi nakliyeci E.A.’nın kamyonetine koyarak 19 Mayıs ilçesindeki evinin yakınında bulunan açık araziye bıraktığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)

Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)

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