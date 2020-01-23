Çin’de yeni koronavirüs bulaşan kişi sayısı 571’e çıktı

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95’inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17’e ulaştı.

Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928’i de müşahade altına alındı.

Bu yeni virüs salgını piyasaları tedirgin etti ve bu tedirginliğin ilk etkisi de doğal olarak borsalarda görüldü.

Hisse senetleri, ham petrol fiyatları ve yuan, Çin’de ortaya çıkan virüsün satışlar ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin etkisiyle hızla geriledi. Yen Amerika Birleşik Devletleri Hazine tahvilleriyle birlikte düştü.

Çin’in Wuhan’a seyahat yasağı için adım atmasıyla birlikte hava yolu şirketlerinden perakendecilere kadar işletmeler için mevcut risk daha net bir görünüm kazandı.

ABD ve Avrupa vadelileri geriledi, Tokyo’dan Seul ve Sydney’e kadar Asya Pasifik hisse senedi endeksleri düştü. Çin’de CSI 300 Endeksi yeni ay yılı arifesinde kaydedilen rekor bir düşüş gerçekleştirdi.

Petrol fiyatları, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün, küresel arz bolluğu ile mücadele eden piyasada talebi düşürebileceği endişesi ile, yedi haftanın en düşük kapanışını yaptıktan sonra kayıplarına devam etti. Goldman, 2003 yılında SARS salgını sırasında meydana gelenler baz alındığında, virüsün bu yıl küresel talebi günlük 260,000 varil azaltabileceğini ve jet yakıtlarının bu kaybın üçte ikisini oluşturacağını kaydetti.

Salgın hastalıklar insanlık tarihinde çok derin, çok acılı ve unutulmaz izler bırakmıştır. Bu gün sahip olduğumuz tıp bilgisi ve tıbbi teknolojiler bir çok salgın hastalığa karşı bize sağlam bir koruma kalkanı oluşturuyor olsa dahi insanlığın derin bilinçaltı her daim geçmişteki salgınların hatıraları ile tetiktedir.

Çok büyük sayıda insan kaybına neden olan ve etkisi yüzyıllarca süren bazı büyük salgınlar, salgınların tarihleri ve bu salgınlardaki tahmini ölü sayıları şöyledir :

Jüstinyen Veba Salgını (541/542 On milyonlarca ölüm),

Kara Veba (1346/1350 – 50.000.000 ölüm),

Büyük Londra Vebası (1665/1666 – 100.000 ölüm),

Kolera Pandemisi (1860/1879 – 705.000 ölüm),

Rus Gribi (1889/1890 – 1.000.000 ölüm),

Modern Veba (1894/1903 – 10.000.000 ölüm),

İspanyol Gribi (1918/1920 – 20.000.000 ölüm),

Asya Gribi (1957/1958 – 2.000.000 ölüm),

HIV/AIDS (1960’tan günümüze tahmini 40.000.000 ölüm),

Hong Kong Gribi (1968/1969 – 1.000.000 ölüm),

Domuz Gribi (2009 – 284.000 ölüm),

Amerika’nın keşfi sonrasında 1492’den başlayıp 1900’lere gelinene dek çiçek, kızamık, tifüs gibi hastalıklar yüzünden Amerika yerlileri 3 ila 4 milyon arasında kayıp vermiştir.

Salgın hastalıklar insanlığı tehdit eden en büyük doğal felakettir ve salgın hastalıkların çok büyük siyasi, ekonomik ve sosyal etkileri vardır.

Geçmişteki bazı büyük salgınlarda tarlaları ekecek çiftçi, kentleri ülkeleri savunacak asker kalmamıştı. Salgın devletleri çökertmiş, ekonomileri yok etmişti.

Bugünde büyük bir salgının ekonomimizi ve sosyal hayatımızı her an etkilemesi çok mümkündür. Hele hele çok uzak bölgeler arasında bile kitlesel insan hareketlerini mümkün kılan bugünkü havacılık teknolojisinde bir salgının geçmişe oranla çok daha büyük bir hızla bütün gezegene yayılması mümkündür. Daha savunma tedbirleri alınamadan, tedavi yöntemleri bulunamadan büyük bir virüs salgını bütün yerküreyi kasıp kavurabilir.

Salgın hastalıklar çok ciddiye alınmalı ve devlet her an alarmda olmalıdır.

Bu noktada hurafeler ve kültürel gerekçeler ile ülkemizde ortaya çıkan aşı reddine de değinmeden geçmemek gerekir. Modern aşı programları geliştirilene kadar ülkemizde bir çok çocuk, kızamık, menenjit, çiçek, zatürre, verem ve benzeri salgın hastalıklar yüzünden ölmekteydi, aşı programları ile bu hastalıklar yok edildi. Bir taraftan Suriye’den gelen aşısız nüfus, diğer taraftan aşı reddi bu ölümcül hastalıkların yeniden hortlamasına yol açtı, acil tedbir alınmaz ise bir çok çocuğumuzu kaybederiz, sonra demedi demeyin.