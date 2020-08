Kahvede okey, iskambil oynanır, kumarhane de rulet, briç, poker.

Bayide at yarışı, altılı ganyan, sahada top oynanır.

Düğünde harmandalı, vakit geçirmek için evde kızma birader, monpoli ya da amiral battı oynanır.

Bahçede saklambaç, yakar top, seksek, bilgisayarda oyun oynanır.

Amma velakin borsada oyun oynanmaz; yatırım yapılır!

Borsada kazanmak şans işi değil; bilgi ve hesap kitap işidir.

Bu gerçeği vurgulamak için Borsa İstanbul A.Ş. özellikle küçük yatırımcılara yönelik sosyal medyadan bir uyarı ve bilgilendirme videosu yayımladı. Söz konusu videoda “Düğünde oynanır, sahada oynanır, bilgisayarda oynanır, evde oynanır, bahçede oynanır, sokakta oynanır ama borsada oynanmaz yatırım yapılır. Borsa bir oyun aracı değil yatırımlarınızı güvenle büyüten istikrarlı bir kazanç yoludur” denildi.

Borsada yatırım yapmayı bir kumar oyununa çevirmek, şans, talih, kader, kısmet diyerek hisse almak ya da satmak akıl kârı değildir.

İçeriden tüyo aldım diyen “çok bilenlerin” gazına gelip, para kazanacağım, varlığımı ikiye üçe, dörde beşe katlayacağım diyerek “sermayeyi kediye yüklemenin” hiç bir anlamı yoktur.

Borsada yaptığınız her yatırım ile aslında borsada hisseleri işlem gören, halka açık bir firmaya ortak oluyorsunuz, o firmanın payınız oranında hissedarı haline geliyorsunuz demektir.

Bir firmaya niye ortak olursunuz?

Elbette öncelikle o firmanın dağıtacağı kârdan pay almak için!

Daha sonra o firmanın geleceğine güvenip; gireceği işler nedeniyle değerinin artacağını, yahut da var olan işlerinin kıymetleneceğini düşünerek bir firmanın “geleceğine” yatırım yapar, bu şekilde hisselerinin değerleneceğini hesap ederek, bu değer artışından pay almak istersiniz.

Borsada yatırım yapmanın bir diğer nedeni de dünyanın ya da ülkenin geleceğinde bazı sektör ve işlerin öne çıkacağını, bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların cirolarının, kârlılığının ve dolayısı ile de şirket hisse değerlerinin artacağını hesap etmektir.

Dünyada ya da ülkede büyümenin olması, ticaretin ve ticari karlılıkların artacağı hesabı da borsalarda yatırım yapmanın, hisse senedi almanın bir diğer gerekçesidir.

Birikmiş nakdi varlığınızın olması sizin herhangi bir sektörde yatırım yapıp, şirket kurup para kazanmanıza yetmez, o işi hakkı ile yapabilecek bilgi ve becerinizin de olması gerekir. Böyle bir durumda borsadan hisse alarak hazır kurulu, işleyen, çalışan,üreten, kâr elde eden bir şirkete yatırım yapmak çok daha kolay ve risksizdir.

Fakat yukarıda da bahsettiğim gibi bu bir hesap kitap işidir! Doğru ülkeyi, doğru sektörü, doğru zamanı ve doğru firmayı seçmek kaydı ile borsada bütün diğer yatırım araçlarından çok daha fazla para kazanmak, kâr elde etmek olasıdır.

Borsada kazanmak için öncelikle “doğru hisseyi”, “doğru fiyattan” almak gerekir. Çoğu zaman kısa sürede “al sat” ile büyük miktarda para kazanmayı hedefleyen yatırımcılar borsadan zarar ederek, hatta servetlerini eriterek çıkar. Borsa yatırımları orta ya da uzun dönemli yatırımlardır.

Unutmamak gerekir ki bir firmanın kâr elde etmesi ve hissenin değerinin artması işlerinin iyi gitmesi ile doğru orantılıdır, dünyada, ülkede, sektörde işler iyi gitmeden bir firmanın işlerinin iyi gitmesi mümkün olmayacaktır. Borsada yatırım yaparken ilk bakılması gereken husus budur, işler genel olarak iyi gitmiyorsa o borsada hisselerin değer kazanması beklenemez. Hatta işler vahim boyutta kötü giderse, bir firmanın iflas etmesi ve hisse değerlerinin sıfırlanması dahi olasılık dahilindedir. İşte tam da bu yüzden genel ekonomi bilgisi borsada yatırım yapmanın olmazsa olmazdır.

Aynı denizcilik gibi fırtınalı havada en iyi gemi ve en başarılı kaptan dahi risk altındadır. Kusursuz bir fırtınaya yakalanan geminin batma olasılığı çok yüksektir, deneyimli bir kaptan böyle havalarda limandan çıkmaz, akıllı yolcu bu durumu tahmin ederse macera olsun diyerek o gemiye binmez. Borsa yatırımcısının durumu da buna benzer; fırtınalı havalarda, riskli denizlere açılmanın gereği yoktur.

Elbette her parası olanın borsada yatırım yapabilecek kadar bilgiye sahip olması beklenemez, işte tamda bu yüzden bu konuda deneyimli bir yatırım danışmanı ya da fon yönetici ile çalışmak en doğrusudur. Bir yatırımcının özellikle de küçük yatırımcının böyle bir imkana erişimi elbette her zaman mümkün olmayabilir, küçük yatırımcı için her zaman en doğrusu içinde hisse senedi de bulunduran fonlara yatırım yapmasıdır, bu riski kontrol etmek için emin bir yol olacaktır.

Diğer yandan bir yatırımcı hiç bir şekilde tüm yumurtaları aynı sepete koymamalıdır! Parasal birikimlerinizi altın, döviz, hisse senedi ve faiz arasında dağıtmalı, tüm birikiminizi asla aynı kaleme yatırmamalısınız.

Yatırımcılara borsada “oynamadıkları”, “kazandıkları” günler dilerim.