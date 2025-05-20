Borsa İstanbul'da Cuma günü alış ağırlıklı seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,33 artışla 9.668,36 puandan kapattı. Açılışta ise BIST 100, önceki kapanışa göre 2,18 puan düşerek 9.666,18 puana geriledi.

Bankacılık endeksi günü yüzde 0,05 kayıpla tamamlarken, holding endeksi yüzde 0,12 artış gösterdi. Sektörler arasında en çok yükselen yüzde 1,83 ile inşaat sektörü olurken, en fazla düşüş yüzde 1,13 ile ticaret sektöründe yaşandı.

ABD'nin kredi notunun düşürülmesine bağlı olarak artan küresel risk algısına rağmen, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler ve ABD'nin ticari müzakerelerine dair olumlu beklentiler piyasaları dengede tutuyor.

Piyasalarda Gözler Ekonomik Verilerde

Analistler, yurt içinde bugün konut fiyat endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, tüketici güven endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksinin açıklanacağını belirtti. Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari denge ve tüketici güven endeksi verileri öne çıkıyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyeleri destek olarak izlenirken, 9.700 ve 9.800 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.