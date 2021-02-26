Borcu olmayan kimse kalmadı

Pandemiyle birlikte ekonomik kriz ağırlığını iyice hissettirirken,zor durumda olan, işçi , memur, emekli ve esnafın borcu kat kat artış gösterdi. Ekonomik kriz, işsizlik ve enflasyonun etkileriyle eski borçlarının üzerine yeni borçlar binen vatandaşlar borcunu ödeyemeyince icralık oluyor. Son 5 yıl içinde bankalar tarafından takibe alınan ve halen borcu devam eden icralık vatandaş sayısı ağustos ayı itibarıyla 3 milyon 489 bin 933 kişi oldu.



Salgın döneminde gelirinin önemli bir kısmını kaybeden ve borçlanmaları teşvik edilen vatandaşların banka ve finans şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları artmaya devam ediyor. Vatandaşın borcu 25 Eylül-2 Ekim haftasında 4 milyar lira artarak 810.3 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 676 milyar lirası tüketici kredilerinden, 134.3 milyar lirası kredi kartlarından kaynaklanıyor. Aynı dönemde, tüketici kredileri 1.8 milyar lira kredi kartı borçları ise 2.2 milyar lira arttı.



Son beş yılda kredi kartı veya bireysel kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alınan ve borcu halen devam eden vatandaş sayısı 2020 yılı Ekim ayı itibariyle 3 milyon 485 bin kişi olarak gerçekleşti. Risk Merkezinin verilerine göre takipteki vatandaşların borcu 22,7 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Bankalara borcu bulunan vatandaş sayısı ise son bir yılda 2 milyon 268 bin kişi artarak 33 milyon 643 bin kişiye çıktı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın hazırladığı raporda batık krediler nedeniyle 2021’de çok sayıda şirketin iflas edeceğine işaret edildi. Raporda icra dairelerindeki dosyaların sayısının 23 milyona ulaştığı belirtilerek “2021yılı, alacaklıların kapıya dayanacağı, borçluların uykularının kaçacağı bir yıl olmaya aday” denildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi’nin hazırladığı “İstanbul Barometresi Aralık 2020 Raporu”, kentte yaşayanların artan borçlar altında ezildiğini; kredi kartı borcunun ancak asgarisini ödeyebildiklerini; geçinecek kazancı dahi sağlayamadıklarını ve işsizlik korkusu içinde olduklarını ortaya koydu.



Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 56.5’i geçinecek kazancı sağlayamadığını söylerken, çalışanların yüzde 27.3’ü işten çıkarılma korkusu yaşarken, iş arayanların yüzde 69.1’i ise yakın bir zamanda iş bulamayacağına inanıyor.

Yine araştırmaya göre kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 50. katılımcıların yüzde 31.3’ü kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 42’si ise asgari tutarı ödediğini belirtirken, çalışanların üçte biri çıkarılma korkusu yaşıyor. İş arayanların yüzde 70’i ise iş bulacağına inanmıyor.

Salgının devam eden etkileri nedeniyle daha çok evde olan vatandaşlar ve sıkıntıda olan esnaf doğalgazdan elektriğe, akaryakıt fiyatlarından gıda fiyatlarına gelen zam yağmuru nedeniyle faturalarını ödeyemez hale geldi. Kriz ve artan işsizlikle birlikte ödenemeyen faturalar çığ gibi büyüdü.Tüm bunlara bağlı olarak muhtarlıklar icra tebligatlarıyla dolup taşmaya başladı.

Sonuç olarak pandemi sürecini halk olarak çok zor yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. B:u süreçte esnafıyla,çiftçisiyle, işçisiyle emeklisiyle, memuruyla tüm kesimler borç batağına saplanmış durumda. Bu borçlar ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin neredeyse bir özeti. Umarım bu süreci kısa zamanda atlatır, ülke olarak rahat bir nefes alırız.