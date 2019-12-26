Kişilerin gündelik yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken ürünlere peş peşe yapılan zamlar vatandaşın belini büktü.

Bu temel ihtiyaçlarını mevcut maaşlarıyla karşılayamayan vatandaşlar bu sorunlarını kredi alarak çözme yolunu seçiyor, Tabii ihtiyacı olduğu halde kredi çekemeyenler de var sonra borcumu ödeyemem diye.

Vatandaşlar borç borçla kapatmaya çalışıyor. Herkes borçlu. Takipteki kredi borçları ciddi oranda arttı. Yani insanların çoğu borç batağı içinde.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, ekonomik sıkıntılar içerisinde kıvranan vatandaşların zamanında ödeyemediği için takibe alınan kredilerinin Kasım sonu itibariyle, 141 milyara ulaştığını söyledi.

Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcunun 2,9 Milyar TL daha arttığını işaret eden CHP Ankara Milletvekili Nihat YEŞİL; “Kasım 2019 itibariyle vatandaşlarımızın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcunun toplamı21.7 Milyar TL oldu. Bankalar, batık kredilerini varlık yönetim şirketlerine düşük bir bedelle satarak zararlarını kapatmaya çalışıyorlar, olan vatandaşlarımıza oluyor. Bir an evvel kalıcı çözümler üretilmesi gerekmektedir.” diyor

Kamu borçlu, sanayici, tüccar, çiftçi, esnaf borçlu, memur, işçi, emekli hatta öğrenci borçlu. Yani anlayacağınız borcu olmayan kimse yok. Borç yiğidin kamçısıdır deniyor ama işler borçla yürümüyor.

2002 yılında 64 milyon kişinin toplam tüketici kredisi borcu 2,2 milyar TL iken, aradan geçen 16 yılın sonunda nüfus 82 milyar TL’ye çıktı ancak tüketici kredisi borcu tam 178 kat artarak 395 milyar TL oldu. Yeni nüfus bilgileriyle kişi başına tüketici kredisi borcu 4817 TL olarak gerçekleşti. Bu borcun yarısı konut ve taşıt kredisi için kullanılırken, 202 milyar TL’si diğer ihtiyaçlar için kullanıldı.

Türkiye’de özel sektörün toplam 311 milyar dolar dış borcu bulunuyor. Bu tutarla beraber hesaplandığında ise Türkiye’de kişi başına düşen toplam borç miktarı 28 bin 400 TL’ye ulaşıyor.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın son açıkladığı verilerine göre Türkiye’nin toplam dış borcu 448 milyar dolar oldu

Bireysel kredi kartı kullanımı ise gün geçtikçe artıyor. Kişi başına bireysel kredi kartı borcu 1231 TL olarak gerçekleşti. 2,5 milyon kişinin borcu ise takibe düşmüş durumda.

Bankalar, tahsil edemediği 2 milyondan fazla müşterinin borcunu varlık yönetim şirketine devretti. Devredilen tutar 51 milyar lira.

Bu borç baki. Yani kaçış yok. Bir şekilde karşınıza çıkacak.

Görüldüğü gibi özel sektör ve vatandaş ciddi bir borç batağı içinde. Artık borç ödeme dengesi bozulmuş bir kamu var karşımızda

Bir de Değerli konut vergisi değil de varlık vergisi var. Uzmanlara göre yeni getirilen bu vergi Anayasaya aykırı

Yeminli Mali Müşavir Mustafa Tan, vergilendirmede mali güç ve eşitlik prensipleri açısından Anayasa Mahkemesi’nin değerli konut vergisini iptal edebileceğini söyleyerek, “İptali durumunda vergi hukuken ortadan kalkmış olur. Ancak yasama organı vergiyi iptal gerekçelerini dikkate alarak yeniden düzenleyerek tekrar yasalaştırabilir. Kanuni süresinde beyannamelerini ihtirazi kayıtla vermeyen ve dava açmayan mülk sahipleri, ileride Anayasa Mahkemesi tarafından bir iptal yaşandığında yasa ile düzenleme olmadıkça iade alamayacaktır” dedi.

İnşallah yeni yılda bu günleri mumla aramayız…