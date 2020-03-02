Borçlu doğuyoruz, borçlu yaşıyoruz borçlu ölüyoruz. Hayal değil, yalan değil bal gibi istatistiki gerçektir Türk vatandaşlarının durumu.



Türkiye’de her 100 kişiden 74’ü borçlu. Bunların çoğunluğu da emekliler. İcralık vatandaşların sayısı 2002’de 8 milyon iken bugün 20 milyona ulaşmış durumda.



10 milyon işçi asgari ücret alırken, 2 milyon insan aylık 700 lira ile yaşamaya çalışıyor. Buna yaşamak denilirse…



Borcu borçla çeviren vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları da 19,2 milyar lira daha artarak 609,7 milyar liraya ulaştı.



Uzmanların hazırladığı ekonomi raporuna göre, takipteki krediler 152.1 milyar lira oldu.

KOBİ’ler krediye ulaşmakta güçlük çekerken, vatandaşın borcu da giderek artıyor.

27 Aralık 2019 tarihi ile 31 Ocak 2020 günleri arasındaki verilere göre bu borcun 490,2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 119,5 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor.

Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 139 milyon lira artarak 24 Ocak itibarıyla 20.9 milyar lira oldu.



EMEKLİLER DERT KÜPÜ



13 milyona yaklaşan emeklilerin durumu da diğer vatandaşlardan farklı değil. Bir dokun bin ah işit misali dert küpüne dönen emekliler, “Eskiden pazara gittiğimizde 30 lirayla işimizi görürdük. Şimdi bir gidiyoruz 100 – 200 liraya çıkamıyoruz. Enflasyon düştü diyorlar ama biz çarşı pazara çıktığımız zaman bunu göremiyoruz. Patates soğan aldı başını gidiyor. Domates, salatalığın yanına yaklaşılmıyor. Pazara giden emekli elinde bir iki paketle evine gidebiliyor. Yani kısacası emekli evine pazardan eli boş dönüyor. Bunlar da yetmiyormuş gibi şimdi de muayene ve ilaç ta katılım payını artırıyorlar. Bedava sağlık hizmeti beklerken bunun tam tersi olması bizlere vurulacak en büyük darbedir. Artık emeklinin sesini duyun” diye feryat ediyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, sağlık hizmetinden yararlanan emekli yurttaşların maaşlarından ilaç, muayene ve tıbbi malzeme katılım payı kesintisi yapılmaması için yasa teklifi hazırladı.



Barut yasa teklifinde, “Ekonomik krizin vurduğu, maaşları açlık ve yoksulluk sınırının altında olan emeklilerimizin kesintiye değil desteğe ihtiyacı var. Bu nedenle kesintiler iptal edilsin, emekli maaşları insanca yaşam koşullarına uygun hale getirilsin” dedi.



Türkiye’de emeklilere sunulan yaşam kalitesi ve maddi refahın, bir çok ülkenin altında olduğuna da dikkat çeken Ayhan Barut, “Son yıllarda yaşanılan ekonomik kriz bütün kesimleri vurmuş, halkın satın alma gücü azalmıştır. Bu durumdan en çok etkilenen kesimlerden birisi de emekliler olmuştur.



Maaşları yoksulluk hatta açlık sınırının da altında olan emeklilerimiz hayatları boyunca çalışmış devlete olan sağlık primlerini ödemişlerdir. Ancak emekli olunca bağlanan maaşları ve sunulan imkanlar rahat bir nefes alacakları dönemde onları ekonomik sıkıntılarla baş başa bırakmıştır.



Emeklilerimizin sağlık hizmetlerinden yararlandığında muayene, katılım, ilaç ve tıbbi malzeme katılım paylarından muaf olmaları zaten geçim sıkıntısı ile boğuşan emekli vatandaşlarımıza bir nebze de olsa fayda sağlayacaktır.” diyerek emeklilerin durumunu gözler önüne serdi.

Yoksulluk sınırının altında yaşayan emekliler 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi sağlanmasını isteyerek bu sayede az da olsa maaşlarımızda bir düzelme sağlanabilir, bizler de biraz rahat nefes alabiliriz diyorlar.

İşte bu tabloda diyorum ki;

Borçlu doğuyor, borçlu yaşıyor, borçlu ölüyoruz.