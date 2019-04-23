Borçlanma: Nereye kadar?

Ekonomi yönetimi her gün bir borç ve borçlanma duyurusu yapıyor. Son veriye göre, 31 Mart 2019 sonu itibarıyla toplam brüt iç ve dış borç tutarı bir trilyon 162. 4 milyar liraya ulaştı.

Borç alınarak kamu bankalarına 3.3 milyar avro tutarında sermaye aktarılacak, iç borç geri ödemeleri için de yapılan ihalede 1.7 milyar lira borç alındı. Ne güzel, sağımız solumuz borç. Ekonomi kaynak yaratamayınca ya da yarattığı kaynaklar yetersiz kalınca tek çare borçlanma.

Merkezi yönetim brüt borç stokunun 592,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 569,7 milyar lira tutarındaki kısmı döviz borçlardan oluşuyor.

Geçen yıl içindeki toplam borç artışı sadece 176 milyar lira, bunun 123.4 milyar lirası da dış borç. Bu rakamı ele alırken döviz kurlarındaki artışın borçları lira cinsinden patlattığını da belirtelim. 2003 yılından yani AKP’nin iktidara geldiği yıllarda yani 2002 yılı sonunda toplam borçlar sadece 275 milyar lira idi. O tarihten buyana geçen dönemdeki borç artışı 4 kattan fazla artması tüm işlerin bol bol borçlanarak yapıldığını anlatmaya yetiyor.

KAMU BANKALARINA SERMAYE

Bazı yandaş medyanın “müjde” diye duyurduğu, Bakan Berat Albayrak’ın da Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdik sözleriyle açıkladığı kamu bankalarına sermaye aktarımı da yine borçlanma ile gerçekleşiyor.

Başka bir deyişle borç vermesi gereken bankalara borç verilerek bu bankalarının sermayesi, bilançoları iyileştiriliyor, nakit ihtiyaçları gideriliyor. Verilecek borç tutarı bugünü kurlar yaklaşık 22 milyar lira. Daha geride altı milyar liralık, yani bir milyar avroluk aktarım daha yapılacak.

Herkes az çok biliyor ama kamu bankalarına neden böylesine büyük tutarlı para aktarılması gerektiği daha net açıklanmalı. Düşük faizli kampanyalardı, tarımdı, destekti, teşvikti, ihracattı, şuydu buydu denilirken verilen kredilerin geri dönmemesi bizce en başlıca sorun.

Bu arada bu sermaye aktarımında Varlık Fonunun devreye girmesi dikkat çekici. Yapılan açıklamaya göre Hazine bu bankalara devlet iç borçlanma senedi verecek, bankalar da bunu Varlık Fonu’na satacaklar. Vadesi bittiğinde bankalar bu kağıtları Fon’dan satın alıp Hazineye geri verecekler. Anlaşılan, bu tür işlerde bundan sonra Varlık Fonu’nu çok duyacağız.

MAYIS HAZİRAN KABUSU

Borçlanmada ve geri ödemelerde önümüzdeki Mayıs ve Haziran ayları yine kritik. Hazine her iki ayda 30 milyar liradan fazla iç ve dış borç geri ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemelerde yine borçlanarak yapılacak.

Hazine en son 1.7 milyar lira borçlandı. Bu para 24 Nisan’da yapılacak iç borç geri ödemelerini ancak karşılıyor.

Mayıs ayı içindeki ödemelerin tutarı 19.8 milyar lira. Bunun 17.2 milyar lirası 15 Mayıs’ta ödenecek. Haziran’daki toplam 11.4 milyar liralık ödemenin 9.9 milyarı da ayın 12’sinde yapılacak.

Şunu da ifade edelim. Her iki ayda yapılacak ödemelerin 12.7 milyar lirasını borçların faizinden oluşuyor. Başka söze gerek yok.