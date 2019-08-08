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Yazarlar

Borç kötü, faiz şeytani midir?

Murat Özbülbül
Murat Özbülbül

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İster kişisel ister kurumsal olarak borçlanalım bu hep tedirgin edici endişe verici bir ekonomik aksiyondur, hele hele de faiz dendi mi bir çok kişinin endişesi daha da artar.

Herkes borç alırken ben bu borcu nasıl geri ödeyeceğim diye endişelenir ki bu son derecede doğaldır icra, haciz, mahkeme, alacaklılar ile cebelleşme zarar edip servet kaybetme herkesin korkulu rüyasıdır.

Bu ön yargıları bir tarafa bırakıp kim niye nasıl borçlanırsa sorun yaşar ya da yaşamaz bunu incelemekte fayda vardır.

Öncelikle borcu niye aldığımıza, borca niye ihtiyaç duyduğumuza bakmamız bakmamız lazım.

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Borç kullanmanın iki temel metodu vardır; Birincisi borcu gelecekte gelir yaratabilecek bir iş ya da işlem için alıyor olabiliriz ve ikincisi borcu gelecekteki gelirimizi tüketecek bir iş ve işlem için alıyor olabiliriz.

Gelecekte gelir yaratacak borçlanmaya bir örnek, aldığımız borç ile bir kamyon alırsak bu kamyonu çalıştırarak işler iyi gider ve yatırım planımız tutarsa gelecekte bir gelir elde edebiliriz. Üstelik elimizde birde servet değeri olan bir kamyon da olur. İşler iyi gider kamyon iyi çalışırsa hem borcunu, hem faizini öder ve hem de bize bir gelirde temin eder. Aldığımız borcu bu şekilde değerlendirdiğimizde borcu geri ödemede herhangi  bir sorun yaşama ihtimali çok azdır. İş bulamamak, kamyonu çalıştıramamak gibi bir sorunla karşılaşsak dahi maddi değeri olan kamyonu satarak borcumuzu kapatabiliriz. Bunun gibi bir çok örnek verebiliriz sonuç olarak fizibilitesi, hesabı kitabı iyi yapılmış borçlanma sorun değil gelir yaratır biz buna yatırım için borçlanma demekteyiz.

Kendi paramız birikimimiz olsa zaten yatırım yapmak için birinden borç almayız, kendi birikimimiz olmadığımız için yapacağımız bu yatırımın karının bir kısmını bize bu işi yapabilmemiz için borç vereceklere ödememiz gerekir işte buna da paranın kirası yani faiz denir. Nasıl ki kirasını ödemezseniz hiç kimse size evini, dükkanını bedavaya kullandırmazsa hiç kimse parasını da bedavaya birine kullandırtmaz. Böyle bir talep eşyanın tabiatına aykırı olur.

Borcun ikinci alım biçimi de gelecekteki gelirimizi tüketecek şekilde borç kullanımıdır.  Örneğin borç alıp gider lüks bir araba, ev eşyası ya da elektronik cihaz alabilirsiniz ya da beş yıldızlı bir dünya turuna çıkabilirsiniz. Bu durumda aldığınız borcu gelecekteki gelirinizi tüketerek ödeyeceksiniz demektir. Bu tüketimi öne çekmek demektir önce para biriktirip sonra peşin para ile almak yerine önce borçlanıp sonra faizi ile ödemek koşulu ile yapılan bu tüketim bir çok soruna da gebedir. Örneğin işsiz kalırsanız ya da çalıştığınız kurum size maaş ödemesi yapamazsa sizde borcunuzu ödeyemezsiniz. Bu durumda eğer aldığınız borç ile nakdi değeri, olan satılabilir bir şey mesela lüks bir araba aldıysanız onu satarak borcunuzu kapatabilme imkanınız vardır. Böyle bir durumda bir miktar zarar edip, para kaybetseniz dahi hukuki bir sorun yaşamadan borç krizini aşabilirsiniz. Fakat eğer aldığınız borcu beş yıldızı bir dünya turunda yediyseniz elde satılabilecek bir şeyde olmadığından ciddi bir borç krizine girer, hukuki yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz.

Buradan çıkaracağımız sonuç tüketimimizi öne çekebilmek için yapılacak gelecekteki gelirimizi tüketecek borçlanmalar risklidir bu tip borçlanmalardan kaçınmak gerekir. Ne yazık ki çağımızın kapitalist tüketim toplumlarında gelecekteki gelirimizi tüketecek bir tüketim çılgınlığı hızla artmakta ve yayılmaktadır. Bu gün gelinen noktada borcu borç ile çeviren eski borcunu ve eski borcunun faizini ödeyebilmek için durmadan yeni ve daha yüksek faizli borç arayan tüketiciler ile dolu bir toplum oluştu. Bu gidişin sonu yoktur ve  bu yanlış yoldan bir an önce dönülmelidir düşüncesindeyim.

Sonuç olarak borç kötü faiz şeytanidir yargısı yanlıştır, önemli olan borcu niye ve nasıl aldığımız ve nerede kullandığımızdır. Doğru yatırımlar için alınan borç ve ödenen faiz iyidir, gelir yaratır ve büyüme sağlar lakin tüketimi öne çekmek için alınan borç ve ödenen faiz risklidir demek en doğrusudur düşüncesindeyim.

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Murat Özbülbül
Murat Özbülbülhttps://sonsoz.com.tr

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