Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 1 ölü, 3 yaralı (2)

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HASTANEDE ÖLDÜ
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak, ağır yaralanan Fatih Sunman, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor.

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