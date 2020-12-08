Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 1 ölü, 3 yaralı (2)

HASTANEDE ÖLDÜ
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak, ağır yaralanan Fatih Sunman, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor.
Burak GEZEN/ÇANAKKKALE, (DHA)- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak ‘kedi yolu'nun yapımı devam ederken, köprü tabliyesinin dördüncü bloğu da Gelibolu Sütlüce'deki...
Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL (DHA) HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.
Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında...
Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)- AĞRI'DA, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. Çocukları da verdikleri...