Borç batağındaki vatandaş icralık

Düşük maaşlarla çalışmak zorunda olan ve bir türlü aybaşını getiremeyen vatandaşlar çözümü tüketici kredisi ve kredi kartına yüklenmekte buluyor. Taksit ödeme zamanı gelip de borcunu ödeyemeyince de icralık oluyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin de etkisiyle ekonomideki kötü gidiş vatandaşları çok derinden etkiliyor. Kirasını, elektrik, su, doğal gaz ve telefon şirketlerine olan borçlarını ve taksitle aldığı ürünlerin bedelini ödeyemeyen ve borçlarından dolayı icralık olan vatandaşların sayısı katlanarak artmaya devam ediyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin hazırladığı rapor, vatandaşın borç batağında olduğunu gözler önüne seriyor.

Rapora göre;

Bireysel krediler 823 milyar lira oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 47 artarak 823 milyar lira oldu.

Bireysel kredilerin:

Yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri,

Yüzde 34’ünü konut kredileri,

Yüzde 16’sını kredi kartları

Yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 33,5 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,2 milyon kişi artarak 33,5 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 24,6 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Ay sonunu getiremeyen vatandaş, faiz bataklığı olan kredi kartlarına başvuruyor. Borcunu ödemekte güçlük çeken insanlar da eninde sonunda icralık oluyor. Her yıl borçlu vatandaş sayısının artmasıyla beraber ne yazık ki icralık vatandaş sayısı da katlanıyor.

CHP’nin haftalık raporuna göre icra dairelerinde dosya sayısı 23 milyonu buldu. Buna göre

• İcra takiplerinin Covid 19 salgını nedeniyle üç aya yakın bir süre durdurulmuş olmasına rağmen, icra dairelerinde bekleyen (UYAP üzerinden açılan dosyalar) dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 789 bin adet artarak 20 Kasım itibariyle 22 milyon 986 bine yükseldi

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• Bu yıl 5 milyon 469 bin yeni icra dosyası gelirken, 4 milyon 586 bin dosya ise sonuçlandırıldı. Geçen yıldan devredenlerle birlikte halen derdest olan dosya sayısı 22 milyon 987 bine yükseldi. Geçen yıl 20 Kasım itibariyle 21 milyon 198 bin dosya derdest bulunuyordu.

• İcra takipleri 21 Mart-21 Haziran 2020 tarihleri arasında durdurulduğu için icra dairelerine gelen dosya sayısında geçen yıla göre yüzde 33,7 oranında azalma yaşandı. Bu azalmaya rağmen derdest dosya sayısında artış sürüyor.

ESNAF NE YAPACAĞINI BİLMİYOR

Mart ayından bu yana 2 milyondan fazla esnaf pandemiden olumsuz etkilendi. Neredeyse bazı meslekler adeta bitme noktasına geldi, Faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, ayakkabıcı, berber, kuaför, internet kafe işletmecileri , paket servisiyle sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işletmeciler iktidarın esnafa vereceğini açıkladığı kira yardımının çok düşük olduğunu belirterek ”Artık bitme noktasına geldik. Gerçek anlamda eve götürecek ekmek bulmakta zorlanıyoruz.Yanımızda çalışan insanları işten çıkartmaktan,yani onları açlığa mahkum etmekten son derece üzüntü duyuyoruz. Ama bizim de başka çaremiz yok. Bizler de çok kötü durumdayız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletimizin bir an önce kısıtlamalar nedeniyle çalışamayan esnafa, kira, elektrik, su, doğal gaz faturasını ödeyebilmesi için aylık nakdî yardım yapmasını istiyor ve bekliyoruz” diyerek küçük esnafın içinde bulunduğu çıkmazı göz önüne seriyorlar.