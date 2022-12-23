‘Borç- alacak’ tartışmasında arkadaşını tabancayla öldürdü

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Onur Sesli (20), borç- alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı Samet Ö. (22) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi’nde meydana geldi. Samet Ö. ile arkadaşı Onur Sesli arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Samet Ö., tabanca ile arkadaşına ateş etti. Şüpheli kaçarken, Onur Sesli kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sesli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın şüphelisi Samet Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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