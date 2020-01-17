Son yıllarda kullanım alanı oldukça genişleyen bor madeninden yatak üretildi. Antibakteriyel özelliğinden yararlanılarak üretilen yatakta bor; bakterilerin yüzde 99 oranında üremesini, mite ve küflerin ise gelişimini engelliyor.

Türkiye toplam 3,3 milyar ton rezerv miktarı ile dünya toplam bor rezervi sıralamasında yüzde 73’lük pay ile ilk sırada yer alıyor. Yatak sektörünün önemli oyuncularından Bambi Yatak, ‘Bordan Gelen Hijyen’ sloganı ile bor madenini yatağın içine entegre etti. Borjen adı verilen ve yıl sonuna kadar 50 bin adet üretilmesi planlanan yatağın tanıtım toplantısı Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

