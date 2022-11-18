Bombalı saldırının firari faili Bilal Hassan ile 'Hüssam' saldırıdan sonra buluştu 

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Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- TAKSİM’deki bombalı saldırının firari faili Bilal Hassan ile Azez’de gözaltına alınan Hüssam kod adlı teröristin saldırıdan sonra bir telefoncuda buluştukları öğrenildi. O anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından, saldırının firari faili Bilal Hassan ile Azez’de yakalanan Hüssam kod adlı teröristle buluştuğu ortaya çıktı. İki teröristin patlamadan sonra bir telefoncuda buluştuğu, daha sonra dışarı çıkarak görüştüğü öğrenildi. O anların görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı.