Bombalı eylem hazırlığındaki PKK’lı terörist Hatay’da yakalandı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- SURİYE’de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusu’na ve sivillere yönelik bombalı eylem hazırlığı yaptığı belirtilen KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü üyesi A.B., Hatay’ın Dörtyol ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Ocak’ta Suriye’de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusu’na ve bölgedeki sivillere yönelik bombalı eylem hazırlığındaki KCK/PKK- PYD/YPG terör örgütü üyesi A.B.’nin, yapılan operasyonla Dörtyol ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İRTİBATLI OLDUĞU KİŞİLER DE YAKALANDI

Hatay Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü üyesi A.B’nin sorgusunda kendisi ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve Dörtyol ilçesinde ikamet eden örgüt üyesi B.M., M.B. ve Ş.Y.’nin de de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 13 sim kart, 10 hafıza kartı, 5 flaş bellek ve 7 hard disk ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

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