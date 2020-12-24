Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, PTT yakınındaki kaldırıma bırakılan poşet içindeki kutu, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Bomba paniğine neden olan kutunun boş olduğu ortaya çıktı.

Eskisaray Mahallesi’nde bulunan PTT önündeki kaldırıma bırakılan poşet içindeki kutuyu görenler, bomba şüphesiyle polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı.

Bomba imha uzmanı da şüpheli kutuyu, fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Boş olduğu anlaşılan kutuyu bırakan araştırılıyor.

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