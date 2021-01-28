Bolvadin’de 10 iş yerinin yandığı yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi

İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde tamamı iki katlı ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde çıkan, 10 iş yerinin yandığı yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede. bir mağazanın çatısında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Bolvadin itfaiyesi sevk edildi. Ekipler yangına müdahalede yetersiz kalınca, Afyonkarahisar, Çay, Çobanlar ve Dişli belediyeleri ile Alkoloid Fabrikası’ndaki itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Birbirine bitişik iki katlı dükkanlardan oluşan ahşap ve kerpiç yapıları saran alevler ekiplerin yoğun çabası sonucu söhdürüldü, soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. İlçe protokolü de yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yangın sonrası market, kahvehane, ofis, lokanta ve sarraf dükkanları kullanılamaz hale gelirken, 5 iş yerinde de kısmi zarar meydana geldi.

Yangında büyük çapta maddi zarar oluştu. İş yerleri yanan esnaf sağlam olan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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