Boluspor – Erzurumspor FK: 3-1

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Melis Özçiğdem (xxx), Burak Cansız (xxx), Mehmet Şengül (xxx)

BOLUSPOR: Çağlar (xxx) – Hakan (xx), Posmac (xxxx), Onur (xxx), Bülent (xx)(Dk.77 Batuhan xx), Tugay (xxx), Melih (xx)(Dk.90+4 Arda), Landel (xxx),(Dk.65 Furkan xx) Eray (xx), Bregu (xxxx)(Dk.90+4 Ercan), Balde (xxx)

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ (xx) – Orhan (xx), Mustafa (xx), Mustafa Yumlu (xx), Cengizhan (xx), Süleyman (xx)(Dk.90 Bergdich), Esttrela (xx), Shala (xx), Alican (xx)(Dk.64 Hasek xx), Eren (xx)(Dk 84 Celal), Olanare

GOLLER: Dk. 43 Melih Okutan, Dk.78 Bregu (P), Dk.89 Eray (Boluspor) – Dk.21 Eren (P) (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Melih(Boluspor), Olanare, Mustafa Akbaş (BB Erzurumspor)

Spor Toto 1’inci Lig’in 17’nci haftasında Boluspor, sahasında Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti.

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17’nci dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Bregu, ceza sahası içerisine orta yaptı. Onur Ulaş’ın kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

20’nci dakikada Eren’in yere düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eren Tozlu penaltı atışını gole çevirdi: 0-1.

45+4’üncü dakikada baskıyı artıran Boluspor, Melih Okutan’ın attığı gol ile beraberliği yakaladı: 1-1.

77’nci dakikada ceza sahası içerisinde kafa topuna yükselen Furkan Demir, Mustafa Akbaş’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Penaltı kazanan Boluspor’da topun başına geçen Bregu topu filelere gönderdi: 2-1.

89’uncu dakikada uzak direkte topla buluşan Eray Ataseven’in şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.

90+2’nci dakikada ceza sahası dışından vuruş yapan Shala’nın şutu üst direğe takıldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Boluspor sahasıda Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)