Bolu’nun doğa harikalarına girişlerde randevulu sisteme geçiş çalışmaları sürüyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu’nun doğa harikaları Abant, Gölcük ve Yedigöller’de yaşanan yoğunlukla ilgili randevu sistemi çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Abant, Gölcük ve Yedigöller’e sanal randevulu girişle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda sona gelindi. Büyük ihtimalle yaza yetiştiririz çünkü özelikle yaz mevsiminde çok ciddi talep oluyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ‘Cemiyet Sohbetleri’ programında gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Metin, aşırı yoğunluğun yaşandığı Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Mili Parkı’na ‘sanal randevuyla giriş’ sistemine değinerek, “Abant, Gölcük ve Yedigöller’e sanal randevulu girişle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda sona gelindi. Büyük ihtimalle yaza yetiştiririz, çünkü özelikle yaz mevsiminde çok ciddi talep oluyor. Kilometrelerce kuyruk oluyor. Bundan sonra vatandaşımız gelmeden önce durumu bilerek gelecek ve beklemeyi de göze alıyorsa o şekilde bekleyecek” dedi.

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakanlığın çalışmalarından bahseden Metin, “Depremin olduğu ilk andan itibaren DSİ ve Orman Genel Müdürlüğüne ait bütün makine ekipmanımızı deprem bölgesine intikal ettirdik. Depremde arama kurtarma çalışmalarında ve enkaz kaldırma çalışmalarında bizzat DSİ ve orman teşkilatının makineleri de görev aldı. Bunun dışında Toprak Mahsulleri Ofisi kanadıyla da depremde hasar gören köylerde tespitleri yaptık, zararları varsa giderdik” diye konuştu.

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