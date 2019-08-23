Bölünme Fobisi

Osmanlı devleti, 600 yıl sürmüş ve yaklaşık tüm İslam coğrafyasına hakim olmuştur. Ertuğrul Gazi’nin beyliğini kurduğu yıllarda (1299 yılında) 4,800 kilometrekare olan topraklar, 24 milyon kilometrekare gibi muazzam bir coğrafyaya sahip olmuştur.

Osmanlı devleti çöküşü ile 1. Dünya savaşı sonunda topraklarının çoğunu kaybetmiş ve bugün sahip olduğumuz Türkiye Cumhuriyetini, Atatürk ve silah arkadaşları kurmuştur.

Ülkemiz, alan olarak 783.5 bin kilometrekare yani Osmanlı topraklarının tam % 3.3’ü kadardır.

Osmanlı devleti esasen ‘’Milletler birliği ‘’ gibidir

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Türklerin dışında, Rum, Çerkez, Laz, Sırp, Macar, Yunan, Bulgar, Arap, Kürt, Mısırlı, Faslı, Tunuslu, Cezayirli, Ermeni, Yahudi, Gürcü, Azeri, ayrıca, Müslüman, Ortodoks, Alevi, Sünni, Şii.

Osmanlı hiçbir zaman halkaları asimile etmeye, din üzerinden baskılar yapmaya çalışmamıştır.

Sultan II. Mahmud’un “Ben tebaamın Müslümanını camide, Hristiyan’ını kilisede, Yahudi’sini de havrada tefrik etmek (ayırmak) isterim. Aralarında başkaca fark yoktur. Hepsi benim evlatlarımdır” sözü bunu ifade eder.

Bugün Anadolu ve Trakya coğrafyasında, kilise, havra ve Cami’leri aynı sokakta bile görebilirsiniz.

Avrupa, Osmanlı’yı Türk olarak isimlendirmiştir. 1699 Karlofça anlaşmasına kadar, ‘’Türk’’ bir korku objesi olarak konuşulmuştur. Mozart’ın ünlü Türk Marşı ‘’ Rondo Alla Turca ‘’ 1783 yılında bestelenmiştir.

Buraya kadar anlatmaya çalıştığım, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlıdan miras kalan milletler, dinler ve mezheplerin bir bakiyesi, mirası ve zenginliğidir.

1071 Malazgirt savaşı ile Anadolu topraklarında beraber yaşadığımız ve ırklarımızın harmanlaştığı Kürt’ler bu Cumhuriyetin önemli unsurudur. Kürt, Türk kaynaşması 1000 yıldan fazladır.

Sevr anlaşması ile Avrupa’nın ayrılmaya zorladığı Kürtler asla buna rıza göstermemiştir. ‘’Biz Türklerden ayrılmayız ‘’ diyerek, Avrupa’nın bizi bölme planına ‘’hayır’’ demiştir.

Bugün Kürt vatandaşlarımızın % 68’i Ankara’nın batısındadır ayrıca Türk ve Kürt evliliklerinden doğan nesiller milyonlarla ifade edilir.

Güney doğu bölgesinin Türk devletinden ve coğrafyasından ayrılması veya kopmasını istemeyecek olan önce Kürt kökenli halkımızdır.

E-Devlet, sunduğu hizmet ile insanlar geçmiş nesilleri kimler olduğunu görebiliyor, ancak 1850 yıllarına kadar. Bu hizmet çok daha eski yılları kapsamalı, o zaman kendini saf Türk veya saf Kürt zannedenlerin geçmişinde, hangi ırk hangi din hangi mezhep ile bağlarını görmesi, insanları daha toleranslı ve ön yargısız yapacaktır.

Hiç kimse kendini saf bir ırktan geldiğini sanmasın.

Güney Doğu Anadolu ( GAP ) projesi merhum Turgut Özal’dan sonra aynı hızda devam etseydi 1996 yılında bitmiş olacaktı. Hedef, bölgenin en az batı kadar zenginleşmesiydi. Ama bunu göremeyen siyasiler, yılları boşa harcadılar.

Türkiye’yi bölecekler, parçalayacaklar bizi yok edecekler, paranoyası ve kompleksinden artık kurtulmamız lazım.

“Hep suçlu olan, dış mihraklar, bizim yaptığımız hiç hata yok” diye kendimizi kandırmaya devam ediyoruz. Yaptığımız hataları kabul edip, yapmamız gerekenleri yapmak yerine, başkalarını suçluyoruz.

Ekonomini güçlendirirsen, halkın satın alma gücünü yükseltirsen ve en önemlisi insan hakları ve adalete ağırlık verirsen, Türkiye’yi kimse bölemez nokta.

İsraillin ‘’büyük İsrail’’ projesi varmış, ondan dolayı Kürt devleti kurulmasını destekliyormuş.

Yunanistan’ında, ‘’Megali İdea’’sı var. Başta İstanbul olmak üzere Mersine kadar işgal edeceklermiş.

Ermeni diasporasının ‘’büyük Ermenistan ‘’ projesi varmış, Erzincan’a kadar alacaklarmış güya.

Bu arada, Türkiye’de bazı hayalperestler de ‘’ Yeniden Osmanlı ‘’ devleti hayalleri ile diğerleri gibi halkımızın beyin devrelerini yakmaya devam ediyor.

Ermenistan, Bakırköy ilçesi kadar, halkı fakir ve yıllardan beri, Türkiye sınırı açsın ticaret yapalım para kazanalım derdinde. Amerika ve Fransa’da yaşayan zengin Ermenilerin Ermenistan umurunda bile değil.

İsrail, Ortadoğu coğrafyasında, Arap olmayan tüm devletleri destekler. Ve onları komşu ister, kuzey Irak’ta Barzani’yi ve Suriye’nin kuzeyinde PYD’yi desteklemesinin en önemli sebebidir.

Arap olmadığı için, İsrail’in Türkiye ile arası uzun yıllar bozulmamıştır. Hatta İsrail, İran ile bile rahatlıkla anlaşabilir, çünkü onlar Farisi’dir, Arap değil.

Biz, kendi ülkemizde ekonomik, sosyal gelişme, adalet ve insan hakları konusunda Atatürk’ün dediği gibi ‘’ Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak ‘’ hedefi yerine, demokrasinin adının bile geçmediği ülkelerde zaman geçirmeye devam edersek, her türlü müdahaleye karşı zayıf kalırız. Ve maalesef kalıyoruz.

Zayıfladığınız zaman ‘’yumuşak karın ‘’ ortaya çıkar, dış güçlerde onu tepe, tepe kullanır. Şu anda ülkemizin yumuşak karnı, ekonomi, adalet, insan hakları, kalkınma ve zenginliktir.

Afrika’dan, Orta doğudan, Afganistan, Irak, Suriye Pakistan, Bangladeş, gibi çoğunluk ile Müslüman ülkelerden çığ gibi fakir, ezilmiş, işkence görmüş, ailesi öldürülmüş garip zavallı insanlar Avrupa’ya eğer mümkün ise Amerika’ya kaçmaya çalışıyor.

Neden? Çünkü, bu ülkelerde demokrasi, adalet ve İnsan hakları yok. Bir zümrenin egemenliği ve muhteşem zenginliği karşısında çok fakir bir halk olması tek sebeptir.

Adalet, refah, kalkınma, huzur ve demokrasi olduğu takdirde, hiç kimse Türkiye’yi bölemez.