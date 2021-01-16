Bolu’da kar yağışı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı’nın D-100 ve TEM yolu geçişleri ile Bolu kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

TEM yolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolu kullanan az sayıdaki sürücü, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Bolu şehir merkezi, kısa süre içerisinde beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Evlere paket servis yapan kuryeler motosikletleriyle karlı yollarda zor anlar yaşadı. Devriye atan mahalle bekçilerinin kıyafetleri de beyaz örtüyle kaplandı.

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